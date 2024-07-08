餐費全破千！超人氣Buffet「旭集、饗饗」8月喊漲 「這日起」下午茶餐期漲100

錢包又縮水了！饗賓集團旗下人氣「2大Buffet品牌」齊調漲，預計自8/12起針對下午茶餐期餐費調漲100元，有老饕看到公告無奈嘆「cp值沒了」。

饗賓集團旗下吃到飽品牌「旭集」和「饗饗」兩大品牌發布餐價調漲公告，為因應各項營運成本提升，將於2024年8月12日起調整部分餐期之餐價。本次針對下午茶餐期調漲100元，餐費來到1,090元，原本（不含服務費）千元有找的小確幸進入倒數，有網友表示要趕在漲價前再去一飽口福。

圖／旭集、饗饗提供

公告一出後引發老饕討論，有人認為調漲後和午餐價格差不多，且午餐菜色更好，不如改吃午餐；也有人慶幸「晚餐沒漲就好」。