日本京都人氣飯糰「京都御握丸 ONIMARU」登台！天婦羅、炙燒統統有，再享集點免費吃

不用飛日本就能吃到！人氣飯糰品牌「京都御握丸 ONIMARU」現已進駐台北中山區。店內每日以日本直送的「越寶玉」米飯現做，提供超過20種口味選擇，包含招牌的「炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」和「炙燒紫蘇味噌鯖魚」等，UDN小編實測假日排隊人潮20分鐘不等，人氣非常夯。

圖／摘自京都御握丸 ONIMARU臉書粉專

圖／摘自京都御握丸 ONIMARU臉書粉專

炙燒明太子與鰻魚口味大受歡迎

近期在日本大受歡迎的「炙燒明太子佐卡門貝爾乳酪」也可在台灣吃到了，其鱈魚子的鹹香與濃郁的起司完美結合。此外，「炙燒鰻魚佐生七味山椒」也已登台，讓饕客們不出國門即可享用地道美味。

圖／摘自京都御握丸 ONIMARU臉書粉專

圖／摘自京都御握丸 ONIMARU臉書粉專

集點滿20點免費獲贈飯丸一顆

「京都御握丸 ONIMARU」已於6月20日正式開幕，想要品嚐京都御握丸的美味，不必再飛日本，直接到台北市中山區長春路172號1樓即可。最後，京都御握丸ONIMARU也同步全日本的飯丸馬拉松，只要購買ONIMARU的飯丸，每顆飯丸上都有一張圓形的貼紙，每張貼紙就是集一點，集滿10點 兌換 味噌湯一碗，若集滿20點兌換飯丸一顆。趕快衝了！

圖／摘自京都御握丸 ONIMARU臉書粉專