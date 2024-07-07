BIGBANG太陽很懂吃！IG曬「超台味美食」特寫 粉絲開揪吃「泉州街最強三合一」

有夠台！南韓男團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）為「2024 GQ Style Fest潮流文化祭」來台，更在個人IG上分享離台前吃的最後一餐，許多粉絲看到後都爆笑直呼「超好笑 要多台」、「哥你太在地了吧」。

圖／太陽IG@__youngbae__

BIGBANG成員太陽（TAEYANG）現身圓山花博園區，出席「2024 GQ Style Fest潮流文化祭」，工作之餘不忘品嘗台灣美食，他還在個人IG貼出2張照片，並附上文字「Last meal before i leave」，還特別給了「大腸麵線、香腸」特寫，而有眼尖的粉絲馬上搜出同款美食，正是韓國廚神白種元曾推薦過的「正宗阿桑大腸麵線」及隔壁攤「黃家香腸」。

圖／太陽IG@__youngbae__

不少饕客都知道，「大腸麵線＋香腸＋金桔檸檬」是來到泉州街的經典三件套，更有網友稱它為「台北黃金三角 美味三合一」。現在，粉絲又多了一間同款好店可以開吃打卡，紛紛表示「看著食物好親切啊 原來是我們常吃的」、「好接地氣」，甚至有人直接就在評論區揪團起來。

正宗阿桑大腸麵線

地址：台北市中正區泉州街32-2號

營業時間：11:00～售完為止