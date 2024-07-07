動物咖啡廳又一間！「兔 Dreams」毛茸茸店兔療癒大家 還能帶自家兔寶同樂

最近超熱門的貓咪、狐獴咖啡廳都去過了嗎？在建國假日花市附近的「兔 Dreams」是間以兔子為主的動物餐廳，不只有店兔們在固定三個時段跟大家見面、互動，更提供放風區，讓兔友們也能帶著自家的兔子到場同樂，更是寵物友善的餐廳；喜歡毛茸茸感的你還不手刀訂位，讓可愛又軟綿綿的兔寶們療癒自己！

圖／ 兔Dreams臉書

位於北市大安區的「兔 Dreams」，店內1樓擺放了許多可愛的兔子裝飾品和娃娃，也是客人用餐的區域，在店內平日消費100元、在下午14點、16點和晚上19點，都有機會可以跟店兔互動(限時15分鐘，若店兔狀況不好的話會取消)；而地下室是專屬於兔寶和鼠寶們的放風區，不過除了兔、鼠之外，其他動物也能帶到「兔 Dreams」一起用餐，飼主們請記得要用牽繩或籠子。因天敵很多而天生敏感的兔子們，耳朵接收到的音量是人類的3倍，所以在店內要記得輕聲細語、降低音量，動作也要放輕、別奔跑喔。

圖／ 兔Dreams臉書

另外，「兔 Dreams」也提供包場服務，常舉辦迷你講座等活動，所以要過去用餐、摸兔兔的人記得先預約，問問有沒有跟別人的包場時間撞在一起囉！

圖／ 兔Dreams臉書

兔 Dreams

地址：台北市大安區新生南路一段161巷10號

營業時間：11：30～20：30 用餐時間2小時

店內低消：平日1人/100元；週末、國定假日1人/250元；兔友帶兔寶前來，若純使用放風區，低消僅每人1杯飲品。(酌收10%服務費，低消計算不含服務費。)