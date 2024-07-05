證件秀出來！ 7月「餐廳飯店+吃到飽」優惠 對中527吃九孔、130送牛排、學生證用餐現折100元

7月迎接暑假，各家業者優惠齊發！ 快來看超過10家以上的餐廳、飯店「證件優惠整理」，馬辣集團對中「527」可享九孔、帆立貝、東石大蛤吃到飽；王品集團出示本人學生證，可享澳洲牛排套餐免費吃，快把證件秀出來！

◎馬辣集團

馬辣集團7月升級活動，自7/1至7/30期間，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「527」任2碼（可重複，例如22、55），只要提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，可享旗下7個品牌用餐優惠。

．馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。

符合條件者，馬辣升級東石大蛤吃到飽。圖／馬辣提供

．新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

．新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

新馬辣Plus+針對符合條件者，升級「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供

．熊一燒肉：選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。

．哞哞屋和牛燒肉：選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

符合條件者，哞哞屋可享「雲林北港烏魚子吃到飽 」。圖／馬辣提供

．夯下去和牛燒肉放題：選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

符合條件者，至「夯下去」可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

．涮樂和牛鍋物食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

涮樂和牛可升級「炙燒焦糖鮭魚握吃到飽」。圖／馬辣提供

◎王品集團

7月份，有2家王品鍋物吃到飽進駐嘉義，推出證件優惠，另外再搶攻學生暑假商機，出示學生證可享優惠。

．和牛涮：於7/1首度進軍嘉義，推出對身分證優惠活動，只要身分證開頭含有「I、Q」，前往全台門店消費「頂級和牛套餐」，即可享88折優惠。同時，活動期間內前往「和牛涮 嘉義垂楊店」消費，並出示Google評論畫面，每帳號還可招待海味雙鮮，爽嗑肥美白蝦和干貝。

7月憑「I、Q」開頭身分證前往全台「和牛涮」，消費頂級和牛套餐可享88折。圖／王品提供

．尬鍋：7/7於嘉義市西區正式開幕，7/7至7/31期間，推出一系列「嘉義垂楊店」限定活動；只要姓名中有「尬」字或與之同音，到店出示證件，每位免費請吃「炒雞火鍋系列套餐」一客，沒有對中的朋友前往消費，也能享有「炒雞火鍋系列套餐」88折優惠。

尬鍋。圖／王品集團提供

．原燒、金咕：於7/1至8/30，平日周一至周五持學生證到原燒和金咕消費1客多人套餐，現折100元，消費2客多人套餐並出示2張證件，現折200元

7月1日至8月30日周一至周五，前往「金咕」消費1客多人套餐，憑學生證現折100元，消費2客出示2張證件再折100元。圖/王品提供

．肉次方：祭出2人同行每單現折100元，4人現折200元。

7月1日至8月30日指定時段，2人同行前往「肉次方」，憑學生證消費套餐，每單現折100元。圖/王品提供

．王品牛排：即日起至7/31，平日到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」(價值1969元)，而老師憑教師證再送上「主廚私房菜」1份。

「王品牛排」自即日起至7月31日，平日到店內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待價值1,969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。圖/王品集團提供

．就饗鐵板燒：：7月就饗鐵板燒於高雄開出2家分店，夢時代店即日起試營運，7/11前到夢時代店用餐，姓名中有「高雄」任一字，或身分證字號英文為「E」或「S」，套餐享9折；富民店7/23試營運，於7/23至7/29，富民店也祭出同樣優惠。

「就饗鐵板燒」主打雙主餐的設定。圖／王品提供

◎禾間糧倉

即日起至7/10期間，出示一張本人學生證，無論在學、已畢業都可以(限本人)，只要學號有「130」任2碼、不用連號，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點滿4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌上限為3份。

圖／禾間糧倉FB粉絲專頁

◎豐FOOD 海陸百匯

圖／豐FOOD 海陸百匯提供

台北大直Buffet「豐FOOD 海陸百匯」7月至9月期間，舉辦「豐玩東南亞」食材料理季，推出30多道東南亞國家特色料理，凡姓名有「豐、東、南、亞」任一同音，平假日的午餐、晚餐就送泰式龍蝦料理一份。

此外，店家更於7月的每周二、周四的晚餐時段(共9天)舉辦抽獎活動，得獎者可獲得價值 499 元的期間限定新品「泰國蝦綜合海鮮」或「泰式宮廷火焰蝦」。

圖／豐FOOD 海陸百匯提供

◎台北新板希爾頓-Market Flavor悅．市集

Market Flavor悅．市集。圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北新板希爾頓酒店悅．市集自助餐廳，自即日起至7/31，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。另外，搭上奧運話題，自7/15至8/11期間，前往青雅中餐廳用餐並完成指定打卡任務，送創意混血料理「台法乾坤烤雞」，如果這期間中華隊贏得金牌，當日加碼全場85折。