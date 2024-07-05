「美利港式茶餐廳」進駐101了！開幕爆紅「可頌蛋撻」買1送1

台灣「美利港式茶餐廳」將於7月11日正式進駐台北101 B1美食街，帶來全新「港味」體驗。主打50年資歷的香港大廚姚嘉雄坐鎮，提供西多士、絲襪奶茶、碟頭飯、撈麵、經典滑蛋蝦仁飯，以及具72層酥脆黃金外皮的可頌絲滑蛋塔等經典港式美食。

圖／美利香港茶餐廳提供

為慶祝新店開幕，7月11日至7月12日期間，推出餐廳內用限定套餐優惠。消費者可享「柱侯牛腩滑蛋帽蓋飯」或「港式鮮蝦雲吞撈麵」特價101元（原價278元），每日限量101組。此外，7月12日至7月14日下午2點半起，購買可頌絲滑蛋塔享買一送一，每人限購2組，每日限量200組。

圖／美利香港茶餐廳提供

希望「美利港式茶餐廳」這次進駐101美食街，能帶來經典港式茶檔風味，更期望透過大廚姚嘉雄的料理，同時讓消費者品味到地道的香港美食。開幕期間的各種優惠活動，絕對是消費者不可錯過的好機會，歡迎讀者一定要來品嚐。

「美利港式茶餐廳」台北101店

地址：台北市信義區市府路45號B1

開幕日：7月11日

開幕優惠：7月11日至7月12日限定套餐101元；7月12日至7月14日可頌絲滑蛋塔買一送一