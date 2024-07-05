小暑熱爆！超商週末優惠超消暑 咖啡美式、拿鐵「買6送6」 思樂冰、雪糕「買1送1」

周六就是節氣中的「小暑」，也意味著天氣將持續升溫，不過，走進最鄰近的超商就能清涼一夏，有超商祭出「4款咖啡飲品」組合優惠，最多可省下240元；也有特大杯美式／抹茶拿鐵第2杯10元、冰棒買1送1等，暑假週末的超商優惠，絕對要把握！

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN的OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品優惠，自即起至7/8止，4款咖啡飲品優惠有「大杯冰燕麥拿鐵7杯360元」、「冰精品燕麥拿鐵7杯530元」、「冰燕麥奶茶7杯340元」以及「冰黑糖珍珠燕麥奶7杯360元」，各限量開賣5萬組，僅提供門市／線上支付購買，每會員可限購4組，最多可省下240元。

圖／7-ELEVEN提供

另外，即日起至7/9止，7-ELEVEN思樂冰也祭出全品項任2杯最低只要0元起優惠，周五六日的思樂冰全品項可享第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取則自即日起至8/31，推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年的10/31止。

圖／7-ELEVEN提供

◎全家

全家便利商店限定一天的7/6好咖日，推出單品美式、單品拿鐵買6送6，兌換日可到2025年的1/31止；即日起至7/7，全家會員購買Let’s Café特大經典美式、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵可享同品項「第二杯10元」；每週康康五優惠則推出義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂(435ml)、YOI鹼性水等四款商品同品項買1送1。

圖／全家便利商店提供

另外，7/8至7/10加碼推出「指定商品第2件7元」，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶。

◎OKmart

即日起至7/17止，OKmart則有「OK陪你FUN暑假」活動，會員至全台門市購買飲品，碳酸飲、果汁、茶飲、電解飲料通通都可以，只要買任2件就能參加抽抽樂，折扣有95折、89折、79折、69折、折5元、1折。

圖／OKmart提供

◎萊爾富

萊爾富則有暑假週週買一送一，到萊爾富門市購買指定咖啡系列，可享指定商品買一送一，7/3至7/9指定「特大指定風味氣泡」、7/10至7/16指定「大杯蜂蜜風味拿鐵」、7/17至7/23則有「醇脆黑糖拿鐵」，皆可享有買一送一優惠。