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晚晚餐買一送一！晶華「栢麗廳」推五星日式居酒屋 海鮮丼、鰻魚串燒「夏酒菜」吃到飽、日系啤酒無限喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北晶華提供
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氣溫持續飆高，想痛快開吃暢飲嗎？ 台北晶華酒店一樓人氣自助餐廳「柏麗廳」與地下三樓「三燔本家」，自即日起至8/31聯手推出「仲夏居酒屋」活動，兩家餐廳皆吃得到居酒屋料理，此外，栢麗廳晚晚餐優惠再度回歸，快揪吃到飽控一同出發囉！

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台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」變身五星日式居酒屋，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜。並且，週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段），於「柏麗廳」用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。

圖／台北晶華提供
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「柏麗廳」主廚張明志表示，加入全新「小缽」料理適合下酒又開胃，有橙醋鱈魚肝、鹽煮枝豆、甘露黑豆栗子、紫蘇澤庵漬、鮮魚南蠻漬與鮭魚卵柚子醬油漬等選擇；還準備了日本四大啤酒「Suntory 三得利啤酒」、「ASHAHI 朝日啤酒」、「KIRIN 麒麟啤酒」及「ORION奧利恩啤酒」等，讓食客在享用美食更盡興暢飲。

圖／台北晶華提供
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柏麗廳各餐期目前價格是平日早餐880元、午餐1,580元、下午茶1,080元、晚餐1,680元；假日早餐880元、午餐1,980元、下午茶1,280元、晚餐1,980元(含星期五)。

三燔本家也首次打造豪華「夏酒菜」，包含滿出來鮭魚丼、鹿兒島A5和牛飯糰及廣受好評北海道花魚一夜干、鳥取松葉蟹蛋黃醋、燒酌蒸蛤蠣、中卷七味燒、博多明太子手羽先等精緻單點好料，單點每道200元起。並且，可享全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。

圖／台北晶華提供
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