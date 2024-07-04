漲聲響起！台北喜來登「十二廚」10／1起漲價 每人貴100元、晚餐最貴1790元
五星飯店吃到飽又要漲價了！ 由於營運成本增加，台北喜來登大飯店最新公告「十二廚」吃到飽餐廳，自10月1日起，餐價將從平日午餐1,390元、下午茶890元、平日晚餐1,490元與平假日晚餐1,690元，各調漲100元，漲幅為7與11%。
十二廚自助餐廳自10月1日起，除了早餐之外，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元，平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日下午茶從1,090元調為1,190元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元，成為最貴價格時段。
對此，台北喜來登大飯店公關透露，調漲主要考量營運成本持續增加，且原物料價格持續飆漲，但也強調在人力成本方面亦為持續提供更優質的服務而進行餐價調整。目前也推出「澎湖海鮮季」，強調午餐及晚餐餐期「菜色升級不加價」，亦有「清蒸松葉蟹腳吃到飽」。
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