飄香28年突停業！ 鹿港排隊美食「阿彬爌肉飯」收攤 老闆曝原因

彰化縣鹿港鎮第一市場是美食一級戰區！ 知名美食攤位「阿斌爌肉飯」開業28年，於昨（7/3）無預警宣布即日起停止營業，讓在地人錯愕不已。據老闆透露，夫妻倆的年紀都大了，也找不到人手接班，才做出這個重大決定！

自1996年開業至今的「阿斌爌肉飯」一賣就是28年，每到用餐時間總擠滿排隊人潮，尤其從晚上7時一路賣到宵夜時段，溫暖了不少夜貓族或剛收工勞苦人的胃。

圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專

阿彬爌肉飯昨天在臉書粉專發文宣布，「感謝各位多年來的支持與愛戴，阿彬爌肉飯即日起停止營業，謝謝。」消息曝光後，在地人紛紛留言表達不捨「太突然了吧！」、「可惜了，好吃的宵夜時間」、「感謝曾經好多個夜晚填飽我的肚子」。

根據《自由時報》報導，老闆梁士彬透露，自己已經72歲，太太也年歲漸長，身體實在無法負荷，手指長期切菜備料、熬煮爌肉和炒菜，常常痠痛難耐，再加上沒有人接班，夫妻二人商量後決定收起來，多多休息。

圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專

梁士彬指出，這幾年來都有想說不做了，營業時間也改為每星期只做3天，只賣星期三、星期四與星期五。前幾天老婆也喊說身體有點累、不太舒服，他毅然決然表示「那就收起來好了」，店面7月1日起熄燈。