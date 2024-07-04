快訊

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

王建民遭控和美女醫搞婚外情 名醫老公求償200萬最終結果曝光

飄香28年突停業！ 鹿港排隊美食「阿彬爌肉飯」收攤 老闆曝原因

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專
圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專

彰化縣鹿港鎮第一市場是美食一級戰區！ 知名美食攤位「阿斌爌肉飯」開業28年，於昨（7/3）無預警宣布即日起停止營業，讓在地人錯愕不已。據老闆透露，夫妻倆的年紀都大了，也找不到人手接班，才做出這個重大決定！

自1996年開業至今的「阿斌爌肉飯」一賣就是28年，每到用餐時間總擠滿排隊人潮，尤其從晚上7時一路賣到宵夜時段，溫暖了不少夜貓族或剛收工勞苦人的胃。

圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專
圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專

阿彬爌肉飯昨天在臉書粉專發文宣布，「感謝各位多年來的支持與愛戴，阿彬爌肉飯即日起停止營業，謝謝。」消息曝光後，在地人紛紛留言表達不捨「太突然了吧！」、「可惜了，好吃的宵夜時間」、「感謝曾經好多個夜晚填飽我的肚子」。

根據《自由時報》報導，老闆梁士彬透露，自己已經72歲，太太也年歲漸長，身體實在無法負荷，手指長期切菜備料、熬煮爌肉和炒菜，常常痠痛難耐，再加上沒有人接班，夫妻二人商量後決定收起來，多多休息。

圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專
圖／翻攝阿彬爌肉飯臉書粉專

梁士彬指出，這幾年來都有想說不做了，營業時間也改為每星期只做3天，只賣星期三、星期四與星期五。前幾天老婆也喊說身體有點累、不太舒服，他毅然決然表示「那就收起來好了」，店面7月1日起熄燈。

編輯推薦

排隊美食 爌肉飯 鹿港

相關新聞

漲聲響起！台北喜來登「十二廚」10／1起漲價 每人貴100元、晚餐最貴1790元

漲聲響起！台北喜來登「十二廚」10／1起漲價 每人貴100元、晚餐最貴1790元

飄香28年突停業！ 鹿港排隊美食「阿彬爌肉飯」收攤 老闆曝原因

飄香28年突停業！ 鹿港排隊美食「阿彬爌肉飯」收攤 老闆曝原因

主餐5折、滿700送700！米塔「蜀川香 酸菜魚」插旗台中

米塔集團旗下的「蜀川香 酸菜魚」，自即日起正式插旗台中，於中友百貨開出品牌第6間分店。為慶祝開幕，連續7天推出「酸菜魚、...

鬼才主廚Hiroki再度來台！「壽司芳」全新菜單回歸初心

來自日本大阪的米其林星級壽司「壽司芳」，今年迎來在台第4個年頭。為了向顧客傳達自己「簡單純粹」的初衷，主廚Hiroki本...

7月樂齡開吃！ 六福萬怡「華麗奶奶日」邀55歲以上大嗑Buffet75折 再享銅板加購價

7月樂齡開吃！ 六福萬怡「華麗奶奶日」邀55歲以上大嗑Buffet75折 再享銅板加購價

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。