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夜市買小吃驚見「曾國城插隊」 深夜「型男大主廚」回應澄清致歉

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
曾國城。 圖／聯合報系資料照
曾國城。 圖／聯合報系資料照

美食節目出外景最怕碰到被人質疑插隊，3日晚間有網友在Threads上貼文表示，在夜市碰到有節目在錄影，主持人是曾國城，但不滿直呼「為什麼拍節目就可以插隊」，引發網友熱議，節目小編也親回應致歉。

從網友貼出的短短8秒影片中，可以見曾國城與其他主持人穿著型男大主廚的T恤，在夜市裡一攤小吃前錄節目，周遭也圍了不少民眾，其他網友紛紛認為「就算主持人拍節目也不能這樣啊」，不過也有不少網友覺得「電視節目拍攝一定都有事先申請告知跑流程，處理現場客人的責任應該是店家老闆吧！」、「一看就是節目跟店家說好要來宣傳的，只是你剛好那個時間去」、「基本上都有跟店家溝通過吧 互利關係，這也算是節目跟店家有預約時間，所以這不算插隊」。

深夜型男大主廚的小編也親留言回應「首先抱歉今日拍攝造成大家的困擾，夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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