7月樂齡開吃！ 六福萬怡「華麗奶奶日」邀55歲以上大嗑Buffet75折 再享銅板加購價

人老心不老，大嗑Buffet優惠！ 台北六福萬怡酒店「敘日」自助餐廳，自即日起至7/31推出「7月樂齡優惠」活動，除了將平日獨享優惠擴大至假日午、晚餐均可享75折優惠，還能以銅板價19元，加購生津解渴的六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶！

圖／台北六福萬怡酒店提供

源自西方節慶7月23日的「華麗奶奶日」，顧名思義是專為奶奶設立的節日，鼓勵大家在這一天，要多感謝家中更老的長者們，還希望奶奶們不被自己的年齡所侷限，放膽享受人生。

六福萬怡「敘日」餐廳，於即日起至7/31與賓客一同慶祝「華麗奶奶日」，凡滿55歲(含)以上之貴賓，無論平假日，午晚餐均可享75折優惠，同行貴賓則享餐飲85折優惠。除可暢吃北海道生食級干貝、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔及本季新主題餐檯漁獲豐收季數十道海鮮美饌。

圖／台北六福萬怡酒店提供

本次六福萬怡結合華麗奶奶日，為長者嚴選適合樂齡族群飲用的「六福皇宮頤園酸梅湯」，並可於用餐結束後，以19元加購六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶，若加購第二瓶也只要9元。

另外，台北喜來登十二廚嚴選澎湖現流海鮮，7/1-8/31限時推出的「澎湖海鮮季」，午餐及晚餐餐期「菜色升級不加價」外，還有「清蒸松葉蟹腳吃到飽」絕不能錯過！