暑假限定！ 王品款待和牛、西堤請炸雞、THE WANG 現開生蠔

暑假開始，王品（2727）旗下三大品牌「王品牛排」、「西堤牛排」、「THE WANG」即日起同步款待消費者度假感美食，「王品牛排」7月31日前，到店內用7客套餐，出示特約廠商證明，就招待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」1客。到「西堤牛排」內用2客經典套餐，出示活動畫面，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。「THE WANG」消費2客套餐，出示官網活動畫面，則可享用現開「日本空運北海道厚岸活生蠔」。

暑假迎來餐飲旺季，「王品牛排」嚴選上等澳洲和牛，為消費者帶來美好享受。即日起到7月31日，平日內用7客套餐，出示本人學生證，額外招待價值1,969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」1客。同步回饋「王品牛排」全台379家特約廠商，同樣於7月31日前，不分平假日，到店內用7客套餐，出示特約廠商證明，也將加碼款待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」1客。澳洲和牛大理石紋油花與豐潤多汁的鮮嫩肉質，搭配主廚特製奶油白醬，質地柔軟，入口即化。「王品牛排」是許多人「人生第一次」的西餐體驗，趁暑假約上親朋好友，一同享用大餐，留下感動回憶。

全家大小都喜歡的「西堤牛排」同為暑假祭出豪華贈菜，即日起到7月31日，不分平假日，到店內用2客經典套餐，出示官網、社群活動畫面，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。如內用3客經典套餐，比出「YA」手勢，就贈品牌獨家「熱血野餐墊」1份，採用西堤經典品牌視覺設計，數量有限，送完為止。

台中頂級牛排「THE WANG」獻「蠔」禮，即日起到7月31日，消費2客套餐，出示官網活動畫面，款待尊榮「日本空運北海道厚岸活生蠔」，肉質豐腴鮮嫩、風味甘甜彈牙。推薦共品帶骨系列明星主餐「乾式熟成丁骨牛排」、「乾式熟成帶骨紐約客」美國PRIME等級，經乾式熟成28天，體驗視覺與味覺的多重滿足。不吃牛的饕客，可選擇「伊比利丁骨豬排」，刷上主廚特製馬薩拉香料烤醬，先煎後烤，可嚐到內裡粉嫩且軟嫩的菲力以及軟中帶Q的里肌，滋味豐富，感受最頂級的用餐儀式感。