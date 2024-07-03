睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架
麥當勞經典夯品要回歸了！速食品牌麥當勞當年「搖搖薯條」風靡一時，如今傳出睽違6年將重磅回歸。對此，台灣麥當勞表示：「將於內部流程完成後，正式對外公佈」，令不少粉絲相當期待！
綜合媒體報導，近期傳出麥當勞經典款「搖搖薯條」將於本月正式重新開賣，有自稱麥當勞員工的網友在網路上PO出一份公司內部公文，內文竟然寫著「搖搖薯條」將於7月回歸，預計有海苔與辣味二款風味。雖然PO文很快被刪除，但仍迅速引發麥粉高度關注。
對於此話題，由台灣麥當勞官方回應，「麥當勞持續提供消費者多元美味的餐點選擇，有關搖搖薯條相關資訊，將於內部流程完成後，正式對外公佈。」2003年首次推出的搖搖薯條，將薯條放進紙袋內撒上各種口味搖搖粉，替薯條裹上一層調味的吃法，深受消費者喜愛，官方宣布停賣時，網上一片哀號，至今仍是許多麥粉敲碗回歸的人氣夯品。
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