這次吃完再等等！松山區「40年排骨老店」暫停營業 肉控最推「老牌炸排骨」爽度爆表

排骨控不哭！西門老字號排骨店熄燈令饕客不捨，松山區一間開業40年的知名排骨店也貼出暫停營業公告，僅營業到7/7當天晚上，得知消息的網友震驚「最近怎麼好多老店都要收了？」

圖／金元加排骨粉絲頁

前陣子不少老店接連傳出歇業，老饕的口袋名單一間一間少。位於台北市長安東路上的排骨飯老店「金元加排骨」發布暫停營業公告，因租約到期，舊址暫時營業到7/7晚間。不過，好消息是未來會另尋他處回歸營業，預計會等確認新地點後在官網公告。

網友實際評價金元加排骨，「排骨好吃，炸粉和肉合而為一」、「想吃大量的肉的話，真的推薦金元加」。除了招牌排骨飯外，炸雞腿飯、香菇雞麵也有各自的擁護者，有饕客分享「價位不算便宜，但依舊有絡繹不絕的人潮與外帶訂單，想必還是有他魅力之處」。