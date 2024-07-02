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今天開搶！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開賣 官方提醒注意「6要點」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

今天開搶！ 每到開放預購時間總是被秒殺、堪稱比五月天演唱會還難搶的陳耀訓蛋黃酥，將在今(7/2)今中午12：30開搶「紅土蛋黃酥」2024中秋蛋黃酥禮盒預購檔期，每盒售價980元，同時貼心提醒「6要點」務必先準備好，以免向隅！

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」即將啟動中秋蛋黃酥禮盒預購檔期，預購日為2024年7月2日（二）中午12:30開始訂購，同時提醒：
1.請先上拓元售票系統，註冊帳號。
2.檢查信用卡是否還在效期內。
3.預購時，於拓元售票系統選擇之日期，即為提貨日期。
4.每人限購5盒，限一個提貨日。
5.可供取貨時段12:00-19:30。 6.考量商品完整性，未提供宅配。

陳耀訓蛋黃酥特別強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」，提貨時間2024年7月17日至2024年9月17日（營業時間12:00-19:30）。

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
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