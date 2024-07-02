今天開搶！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開賣 官方提醒注意「6要點」

今天開搶！ 每到開放預購時間總是被秒殺、堪稱比五月天演唱會還難搶的陳耀訓蛋黃酥，將在今(7/2)今中午12：30開搶「紅土蛋黃酥」2024中秋蛋黃酥禮盒預購檔期，每盒售價980元，同時貼心提醒「6要點」務必先準備好，以免向隅！

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」即將啟動中秋蛋黃酥禮盒預購檔期，預購日為2024年7月2日（二）中午12:30開始訂購，同時提醒：

1.請先上拓元售票系統，註冊帳號。

2.檢查信用卡是否還在效期內。

3.預購時，於拓元售票系統選擇之日期，即為提貨日期。

4.每人限購5盒，限一個提貨日。

5.可供取貨時段12:00-19:30。 6.考量商品完整性，未提供宅配。