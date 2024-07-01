老饕哭哭！新北最好吃西餐廳「朵頤新莊店」將熄燈 朝聖「美味主餐+豐盛Buffet」進入倒數
太突然！以精緻主餐與豐盛Buffet聞名的「朵頤新莊店」將熄燈，公告其最後營業日為8/31，令許多饕客都震驚表示「怎麼這麼突然」、「哭哭」。
新北超人氣西餐廳「朵頤新莊店」自更新菜單後吸引大批饕客前往飽口福，生意十分熱絡，其多元Buffet更深受顧客喜愛，值得一訪再訪。然而，朵頤餐廳於粉絲頁貼出公告，「朵頤新莊店」因場地租約到期，預計8/31為最後營業日，並感謝消費者的蒞臨及支持，期待未來再尋他處開業。
消息曝光後，不少網友紛紛表示「新北又少了一間可以吃到飽的好所在」、「原來前陣子短暫的美好是曇花一現」，也有人敲碗希望新店能插旗台北。還沒吃過的朋友，不妨趁著暑假趕快訂位，朝聖朵頤的好口碑與好味道。
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