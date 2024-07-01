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西門町排隊美食少一味！「豪大大雞排」西門店掰了　網友另推這家「西門必吃雞排」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友0207 Chen分享）
圖／摘自Google地圖（網友0207 Chen分享）

西門町排隊美食少一味！位於西門町鬧區的人氣雞排店「豪大大雞排」驚傳已關閉約一個月，無預警歇業震驚不少人，在Google地圖上也有海外遊客回報「已經消失了」。

據《東森新聞》報導，西門町「豪大大雞排」已熄燈收攤，附近店家透露，可能是因為常有人檢舉油煙問題，以及老闆累了並改手經營伴手禮店。

此外，西門町除了豪大外，另有網友推崇「派克派脆雞排」，大讚是「西門町最好吃」、「來到西門必吃」。

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歇業 熄燈 西門町 雞排

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