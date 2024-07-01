西門町排隊美食少一味！「豪大大雞排」西門店掰了 網友另推這家「西門必吃雞排」
西門町排隊美食少一味！位於西門町鬧區的人氣雞排店「豪大大雞排」驚傳已關閉約一個月，無預警歇業震驚不少人，在Google地圖上也有海外遊客回報「已經消失了」。
據《東森新聞》報導，西門町「豪大大雞排」已熄燈收攤，附近店家透露，可能是因為常有人檢舉油煙問題，以及老闆累了並改手經營伴手禮店。
此外，西門町除了豪大外，另有網友推崇「派克派脆雞排」，大讚是「西門町最好吃」、「來到西門必吃」。
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