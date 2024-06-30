不是珍珠！知名燒肉店爆「飲料中有小強」 品牌發聲明致歉了
南港區知名燒肉店遭爆飲料中有蟑螂卻以整桌8折處理，被民眾批危機處理不佳。針對此事，該餐飲品牌今(30)日發出聲明，表示已和該名顧客完成聯繫，同時承諾往後會更加注意店內環境衛生。
根據民眾爆料，於29日在南港某知名燒肉店用餐發現飲料中的異物竟是一隻蟑螂，向店家反應後，該店解釋是因噴灑新的除蟑藥物使其跑出造成此事，後續以8折優惠處理了事令當事人不滿。
今(30)日，該品牌「牛角燒肉」針對南港車站店一事發出聲明，除致上十二萬分歉意和與當事顧客聯繫外，承諾表示「會更加注意店內的環境衛生」，避免相同狀況再次發生。
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