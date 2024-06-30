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贏過最強豬排！厚切極品「富士豬排」二店開幕推「吃多少送多少現金券」買1送1 霸氣尺寸「炸蝦、炸牡蠣」滿分必吃
厲害炸豬排買一送一！主打絕品炸厚切豬排的「富士豬排」為慶新店開幕，特別祭出「吃多少就送多少現金券」的霸氣活動，相當於買一送一，愛吃豬排的朋友當然要衝一波！
滿分級豬排展店了！從日本取經將道地美味帶回台灣的炸豬排強店「富士豬排」於微風南山開新店，為慶開幕特別自7/1起於微風南山店推出「吃多少就送多少現金券」優惠活動，最終消費金額多少，即贈相同金額現金券且無上限！內用、外帶皆適用，可於下次消費使用，相當於買一送一，還能自由選擇想吃什麼超划算。
「富士豬排」主打正宗厚切極品炸豬排，搭配熱騰騰的越光米與真材實料的標配味噌湯，不論是丼飯或沾醬都選用日本原裝進口醬料，味道絕對道地。除了炸豬排外，炸蝦與炸牡蠣個頭都超大，霸氣尺寸令不少饕客一吃成主顧，甚至有人愛到直呼「心裡除了富士豬排 再也容不下別家日式豬排店了」、「腰內的肉質與口感完勝 勝x」。
富士豬排 微風南山店
地址：台北市信義區松智路17號五樓（微風南山）
電話：02-27228801
富士豬排 微風南山店 開幕優惠資訊
活動期間：2024/7/1～（優惠到期時間以官網為準）
優惠內容：吃多少就送多少現金券，以最終消費金額為準，贈送相同金額現金券且無上限
備註：限現金和刷卡，現金券於下次消費使用；內用外帶皆適用；活動詳情以官方公告為主
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