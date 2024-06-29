考100分免費領一盒蛋！「全台4家考試滿分」優惠1次看，0元玩雪吃吐司統統有

考卷留下，考100分有獎勵免費拿！在這個酷熱的夏天，學生們只要秀出100分考卷，即可享受免費玩雪、折扣餐飲等多項優惠，包含台中的SNOWTOWN雪樂地、青葉台灣料理折100元、高雄的凸吐司及蛋ㄕˋ幸福農場免費領蛋等，UDN小編特地整理4大店家「考100分」限時活動，讓學生們在暑假期間盡情享受消暑樂趣與美食優惠吧。

No.1 全台第一家室內雪樂園「SNOWTOWN雪樂地」

日前，SNOWTOWN雪樂地推出暑假優惠，小學生只要出示期末考100分考卷，不僅可以免費玩雪，還能享受一杯免費碳酸飲料。樂園特色包括台灣首家室內雪場、刺激的3.1公尺高滑雪道、最低399元的優惠票價，以及3D冰舞燈光秀與塗鴉牆。每日限量30名只到7月10日，快來台中港三井OUTLET「SNOWTOWN雪樂地」盡情玩雪消暑吧！

圖／取自「SNOWTOWN學樂地」臉書粉專

圖／取自「SNOWTOWN學樂地」臉書粉專

圖／取自「SNOWTOWN學樂地」臉書粉專

No.2 青葉台灣料理考100折100元

青葉台灣料理推出鼓勵小朋友期末考試努力的優惠活動，只要期末考試100分，即可在餐廳消費享受每張100分考卷折扣100元，不限張數。活動即日起至7月14日，僅限內用。

圖／取自「青葉台灣料理」臉書粉專

圖／取自「青葉台灣料理」臉書粉專

No.3 高雄「凸吐司」期末考100送熱壓吐司

高雄小港區的「凸吐司」現正推出期末考滿分送熱壓吐司活動。考生只要秀出100分考卷，即可獲贈棉花糖熱壓吐司，口味限定巧克力、花生、草莓。兌換需臉書打卡公開分享或Google五星評論，並出示手機分享畫面。活動兌換期限至7月5日止，地點在小港區華山路200巷132號。

圖／取自「凸吐司」臉書粉專

圖／取自「凸吐司」臉書粉專

No.4 「蛋ㄕˋ幸福農場」考100分免運費領雞蛋一盒

「蛋ㄕˋ幸福農場-亞灣店」現正推出暑假健康優惠活動，即日起至7月6日，國小至國中學生只要秀出100分考卷或本屆畢業獎狀，即可免費領取6入雞蛋一盒。此外，總店及亞灣分店消費滿500元，再加贈一盒。數量有限，兌換完為止。活動地點在高雄市前鎮區正勤路49號。

圖／取自「蛋ㄕˋ幸福農場」臉書粉專