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一口氣狂嗑20顆！ 肉旨房「漢堡排大胃王」10分鐘挑戰成功「免單+贈2000元禮券」
愛吃漢堡排的大胃王看過來！漢堡排餐飲品牌「肉旨房」，即日起推出「大胃王挑戰活動」，10分鐘內將20顆漢堡排(60oz)+白飯(600g)吃完，就算挑戰成功，可免除了2000元報名費外，再加送復興空廚2000元禮券！
復興空廚旗下的肉旨房是漢堡排專賣店，以日本最流行的直火炭烤漢堡排定食為主打特色，提供經典的日本和牛漢堡排、肉旨牛漢堡排，還開發月見雞、煙燻豬等國人偏好的特色。
肉旨房大胃王挑戰，自即起至8/30期間的平日12:00-16:00限定推出，每日限定3位名額。只要10分鐘內吃完20顆漢堡排（肉旨牛x5 +煙燻豬x5 +月見雞x5 +蟹肉漢堡排x5），加上600克白飯、1顆生食雞蛋、自選飲料一杯（可不喝完）。
若挑戰成功，除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券(500元面額共4張)；挑戰失敗，則報名費不退，但可將剩餘餐點外帶。快轉傳給你愛吃肉肉的朋友們吧！
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