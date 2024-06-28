13歲以下Buffet免費吃！ 「喜來登吃到飽」暑期優惠 台北松葉蟹海鮮季、新竹親子2人同行1位免費

搶攻暑假親子外食商機，喜來登大飯店吃到飽紛紛祭出好康優惠，台北十二廚吃得到最新現流海鮮季，加碼餐券最低82折；新竹喜來燈四餐廳皆有好康，優惠親子用餐13歲以下兒童還有機會免費吃！

◎台北喜來登-十二廚澎湖海鮮季、夏季旅展餐券82折

圖／台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店的人氣吃到飽「十二廚」，最新推「澎湖海鮮季」將於7月1日至8月31日開跑，可以吃到滿滿澎湖海鮮像是澎湖冰卷、沙公、沙母、鮮蚵等吃到飽之外，更有松葉蟹腳吃到飽，以及芒果甜點！

圖／台北喜來登大飯店

十二廚也開賣吃到飽優惠餐券，自7月1日至7月21日台北喜來登在官網推出夏季旅展優惠，自助餐券最低82折起，凡於官網線上購買「十二廚平日自助午餐券」優惠價每張1300元，「十二廚平日自助下午茶券」優惠價每張800元，「十二廚平日自助晚餐券」優惠價每張1400元，搭配餐券嗑海鮮最為划算！

圖／台北喜來登大飯店

◎新竹豐邑喜來登-2位成人同行，1位13歲以下兒童免費用餐

新竹豐邑喜來登大飯店於7月1日起至8月31日的平日週一至週四，館內四家餐廳聯手推出優惠，其中Buffet餐廳2位成人同行，一位13歲以下兒童免費用餐。

盛宴自助餐廳。圖／新竹豐邑喜來登大飯店

活動期間2位成人於下午茶或晚餐時段，前往新竹豐邑喜來登「盛宴自助餐廳」用餐，可享1位13歲以下兒童用餐免費。而2位成人及1位兒童至「大廳酒吧」點用半自助午餐，兒童餐免費享用，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐享買3送1，「采悅軒中餐廳」則是送叉燒酥1份，好康機會把握開吃。