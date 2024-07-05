2024桃園機場美食餐廳全攻略！ 珍奶、牛肉麵、茶餐廳、美食販賣機 連林聰明沙鍋魚頭都有

【文・欣傳媒】

前陣子「行李寄存與旅遊平台」公布了全球十大機場美食排名，「桃園機場」榮獲第三名的好成績，打敗了日本、新加坡等國際機場，並僅次於第一名的韓國仁川機場和第二名的美國亞特蘭大國際機場！

老董牛肉麵 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

這次就來介紹給你桃園機場裡紅遍全球的人氣美食、必吃推薦、還有第一航廈及第二航廈所有樓層美食！

🌟桃園機場新開幕話題美食🍴

萬芳冰室

萬芳冰室的招牌炸雞脾撈公仔麵 圖／萬芳冰室Facebook 提供

萬芳冰室，來自香港元朗，是港式老字號茶餐廳，現在在桃園機場可以吃到超過一甲子歷史的港式美食。獻上油雞、叉燒、蝦餃、燒賣、叉燒包、清湯牛腩、元盅雞湯等正宗港點，當然還要來一杯港式奶茶！

地點：第二航廈4F管制區

營業時間：06:00~21:00

VEGE CREEK 蔬河

VEGE CREEK蔬河提供蔬食滷味 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

喜歡蔬食、素食的旅客有口福了，VEGE CREEK蔬河打造蔬食滷味的健康綠色餐點，以濃郁的藥膳湯底滷味，帶給食客們對於純素的全新概念，在忙碌的生活中回歸單純的飲食。

地點：第二航廈3F管制區

營業時間：05:30~22:00（依現場公告為準）

林聰明砂鍋魚頭

嘉義林聰明沙鍋魚頭 圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭Facebook 提供

代表台灣入選「Netfilx亞洲世界小吃」的林聰明沙鍋魚頭進駐桃園機場第二航廈了！位於C3登機門前的「C3街口食趣美食區」，設計了桃機分店的3款限定套餐，除了經典沙鍋菜湯套餐+火雞肉飯，新品項還有「沙鍋無刺鱈魚排」、「沙鍋豬肉湯餃」，以及符合減碳的 「沙鍋植物肉排」套餐，配上獨家飲品聰明洛梅飲、阿里山冷泡茶以及聰明精釀啤酒，出國門之前，品嚐到想念的嘉義家鄉味。

地點：第二航廈C3登機門前

營業時間：05:00~15:00

興波咖啡

興波咖啡 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

在台北市擁有極高人氣的興波咖啡，由2016世界盃咖啡大師賽冠軍吳則霖創立，上飛機前能來一杯世界級好咖啡，是咖啡迷的幸福時光。

地點：第二航廈 4F出發區

營業時間 : 05:00～21:00

春水堂

春水堂 圖／春水堂官方Facebook提供

春水堂在桃園機場已經開幕了！功夫麵、牛肉麵、鹹食、茶點都能飽嚐一頓，上飛機之前能來杯濃郁Q彈的珍奶該有多幸福？如果你是要離開台灣很久的人，更要好好喝一杯！

地點：第二航廈 4F出發區

營業時間 : 07:00～18:00

小王煮瓜

喜歡飯類的人別錯過啦，連續多年米其林指南必比登推介的夜市小吃也來到桃機，獨創的清湯瓜仔肉、香菇滷肉飯都是必吃招牌料理。

地點：第二航廈 3F出發區

營業時間 : 06:00～23:00

頂呱呱 x 功夫茶

台灣第一家本土連鎖速食店頂呱呱，經典薄皮香脆炸雞搭配現泡的美國功夫茶，一口炸雞一口好茶，解膩又滿足。另外兩款限定雞湯：「竹笙香菇雞湯」、「麻油米血雞湯」，可是桃園機場店限定料理喔！

地點：第一航廈B9旁

營業時間：08:00～20:00

🌟桃園機場必吃推薦🍴

黑松露奶油麵包捲

圖為另一款帕瑪森松露奶油捲 圖／樂沐糕餅鋪官方Facebook 提供

亞洲最佳女主廚陳嵐舒創立的樂沐糕餅舖，與昇恆昌聯名「獨家口味-黑松露奶油麵包捲」是松露控會愛上的麵包捲，濃濃的黑松露香加上奶油煎烤香氣，令人口水直流，最後還在麵包外層刷上白松露橄欖油，撒上白松露海鹽，搭配咖啡堪稱人間絕配。

地點：第一航廈3F出境區

營業時間：6:00～18:00

地點：第二航廈3F出境C區

營業時間：6:00～21:00

珍奶、鹽酥雞

熊厚呷珍珠奶茶 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

春水堂珍奶位於第二航廈，但第一航廈也有珍奶可以喝！「熊厚呷珍珠奶茶」主打現場沖煮南投縣魚池的阿薩姆紅茶與黑糖珍珠，是桃機達人心中的必喝珍奶。而鹽酥雞是去骨雞肉當日新鮮現炸，灑上胡椒鹽、搭配爽口洋蔥，和珍奶超搭。

地點：第一航廈B1美食街（非管制區）

營業時間：10:00～22:00

老董牛肉麵

桃園機場內的老董牛肉麵是歷經3代的好味道，每日牛骨濃湯細火慢熬24小時，牛肉麵不只受老饕喜愛，也常在比賽中獲得獎項肯定。肚子餓了想來碗牛肉麵，就找老董吧。

地點：第二航廈出境4F（過證照查驗後由左方手扶梯上4F）

營業時間：06:00～22:30

秘製乾拌麵

秘製乾拌麵 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

誠盟的機場限定「秘製乾拌麵」，使用頂級清酒酒粕調製，由師傅研發而成的黃金比例，秘製醬汁鹹香濃郁，拌上香Q的麵條後讓人一口接一口停不下來。

地點：第二航廈1F南側入境大廳（非管制區）

營業時間：11:00～19:00 （依現場公告為準）

第二航廈有美食自動販賣機？

智能點餐機 圖／桃園國際機場官方Facebook 提供

來到第二航廈出境 C7候機室前，現在多了一台智能點餐機，讓不想到餐廳排隊點餐、想快速填填肚子的人有了新選擇。中、西式餐點都有，餐點會不定期更新，不過目前只能用信用卡支付喔！

地點：第二航廈出境 C7候機室前

第一航廈（T1）美食店家全樓層一覽

B1

漢堡王 05:30～19:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

7-11超商 00:00～24:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

三商巧福 11:00～21:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

西雅圖咖啡 07:00～17:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

一之軒時尚烘焙 05:00～19:30

位置：第一航廈-B1（非管制區）

熱烈一番拉麵 10:00～19:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

Juice Bear果汁吧 07:00～15:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

韓讚閣（韓式料理與素食套餐） 10:30～19:30

位置：第一航廈-B1（非管制區）

麥記燒臘（早餐、經典燒臘套餐、便當） 06:00～20:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

異饌小廚（南洋風味創意料理、火鍋與套餐） 10:00～21:30

位置：第一航廈-B1（非管制區）

熊厚呷（鹽酥雞、各式炸物、珍珠奶茶、大腸包腸） 10:00～22:00

位置：第一航廈-B1（非管制區）

一樓

SUBWAY 11:00～19:00

位置：第一航廈-1F（非管制區）

三樓

星巴克 05:30～18:00（平日）05:30～17:00（假日）

位置：第一航廈-3F（非管制區）

意曼多精品咖啡（illy） 05:00～23:00

位置：第一航廈-3F（出發區）

Gontran Cherrier（美味酥脆的可頌） 06:00～20:00

位置：第一航廈-3F（出發區）

金色三麥SUNMAI BAR 09:00～20:00

位置：第一航廈-3F（出發區）

摩斯漢堡 07:00～15:00

位置：第一航廈-3F（非管制區）

頂呱呱x功夫茶 0800～20:00

位置：第一航廈-3F（出發區）

翰林茶館 10:00～18:00

位置：第一航廈-3F（非管制區）

臻好食客棧（機場首家客家美食主題餐廳） 10:00～20:00

位置：第一航廈-3F（非管制區）

hómee KITCHEN 好饗廚房 06:00～23:00

位置：第一航廈-3F（出發區）

Bistro:D 畢卓樂地餐廳（暫停營業）

位置：第一航廈-3F（出發區）

第二航廈（T2）美食店家全樓層一覽

B2

麥當勞 00:00～24:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

星巴克 07:00～15:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

大師兄銷魂麵舖 11:00～22:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）最後點餐時間為21:00

日春木瓜牛奶 10:00～22:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

小南門（豆花、甜品、台灣傳統小吃） 07:30～22:30

位置：第二航廈-B2（非管制區）

IMEI tatabear現烘直送烘焙房 07:00～21:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

洪祖師擔仔麵 11:00~20:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

大河屋（燒肉丼、串燒） 11:00~20:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

義美見學餐廳（牛肉麵、滷肉飯、梅干爌肉飯） 10:00～21:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

COMEBUYTEA 11:00～20:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

富山黑拉麵 07:00～21:30

位置：第二航廈-B2（非管制區）

菘韓館 11:00～21:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）

皇家傳承牛肉麵 11:00～19:00

位置：第二航廈-B2（非管制區）營業日：週一～週六

一樓

港苑 09:00～17:00

位置：第二航廈-1F（非管制區）

夢咖啡 06:00～23:00

位置：第二航廈-1F（非管制區）

三樓

星巴克 05:30～15:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

VEGE CREEK蔬河 05:30~22:00

位置：第二航廈3F（管制區）

林聰明沙鍋魚頭 07:00～16:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

樂沐糕餅舖 06:00～21:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

馬祖新村（手搖飲以及刈包/車輪餅） 07:00～19:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

VWI COFFEE BAR 06:00～23:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

小王煮瓜 06:00～23:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

D7 Bar 06:00～17:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

D3 Bar（美式早午餐、蛋糕輕食、氣泡飲品、啤酒、清真餐食、台式牛肉麵、純果汁冰棒）06:00～23:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

洪祖師擔仔麵 10:30～20:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

雲象泰式餐廳 10:00～19:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

烙張清真牛肉麵 05:00～23:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

好好吃大餛飩 05:00～21:00

位置：第二航廈-3F（出發區）

四樓

麥當勞 06:00～22:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

萬芳冰室 06:00~21:00

位置：第二航廈4F（管制區）

興波咖啡 05:00～21:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

春水堂 07:00～18:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

星巴克 05:30～21:00

位置：第二航廈-4F（出發區）07:30～17:00

位置：第二航廈-4F（非管制區）

摩斯漢堡 07:00～15:00

位置：第二航廈-4F（非管制區）07:00～15:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

漢堡王 07:00～19:00

位置：第二航廈-4F（非管制區）

老董牛肉麵 06:00～17:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

林東芳牛肉麵 05:00～23:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

吉豚屋（豬排專賣店） 06:00～21:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

KiKi麵 08:00～23:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

Godiva Café 08:00～17:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

皇家傳承牛肉麵 11:00～19:00

位置：第二航廈-4F（非管制區）

營業日：週一～週六

采盟免稅商店-小南門 06:00～22:30

位置：第二航廈-4F（出發區）

Jamba Juice 06:00～23:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

Wing Café 05:00～23:00

位置：第二航廈-4F（出發區）

咖博館Coffee Museum 08:30～19:00

位置：第二航廈-4F（非管制區）

五樓

星巴克 07:00~16:30 ；週六至週日08:00～17:30

位置：第二航廈-5F（非管制區）

7-11超商 00:00～24:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

全家便利商店 00:00～24:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

金仙滷肉飯 11:00～19:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

富山黑拉麵 11:00～18:30

位置：第二航廈-5F（非管制區）

誠屋拉麵 11:00～15:00、17:00～21:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

客意比薩．烤雞 11:00～15:00、16:00～21:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

旺德福快餐 11:00～14:00、17:00～19:00

位置：第二航廈-5F（非管制區）

*備註：以上原文為欣傳媒授權提供

原文為：2024桃園機場第一航廈、第二航廈美食餐廳全攻略

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