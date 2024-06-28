「頂呱呱X飛天小女警」聯萌開吃！ 「粉紅派對炸雞桶、飲料杯」必收 「三色甜甜包、雲朵手提包」可愛餐點、周邊搶先看

七八年級生尖叫了！頂呱呱50週年 X 飛天小女警25週年跨界聯名合作，打造「美好派對聯萌」於7/3正式開跑，除了有繽紛的限定美食新品外，從炸雞桶、飲料杯到周邊商品，通通都有花花、泡泡、毛毛、魔人啾啾的蹤影，是絕對必收的周邊！

圖／頂呱呱提供

經典卡通《飛天小女警》中的花花、泡泡、毛毛，以及反派魔人啾啾一同躍上頂呱呱限定包裝，以Y2K風格設計，包括野餐盒、派對桶、飲料杯通通都能看見人氣角色呈現，可愛到炸裂。忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店三間門市還改裝成主題店鋪，於7/3至9/1期間只要到頂呱呱都能被萌到。

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除了萌到不行的炸雞桶、飲料杯包裝外，經典單品餐點也換新裝，針對花花、泡泡、毛毛代表色推出「三色甜甜包」、「三色雞肉串」限定新品，前者有草莓、抹茶紅豆和焦糖布丁三種口味、三種顏色；後者則是用紅麴、抹茶和梔子花天然食材染色，不僅好看、好拍、又好吃。

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口味偏重鹹的朋友，可以嘗試香濃涮嘴的「金沙鹹蛋黃粉」，購買飛天小女警派對餐或超值套餐就加碼送，撒進頂呱呱的地瓜薯條或台味薄皮炸雞上，美味馬上再升級，也可以額外以19元加購。

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頂呱呱X飛天小女警多款聯名周邊商品，首推只送不賣的周邊要先收藏，5款「飛天小女警造型磁鐵盲袋」，只要消費滿350元就送一個。加價購部分則是分三波登場，有淺卡其色的「微甜刺繡棒球帽」、療癒單品「飄飄雲朵手提包、飲料控需要的「輕輕雲朵飲料提袋」和「美好隨行吸管杯」，每一項都有飛天小女警可愛模樣，忍不住統統都想收！

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「頂呱呱 X 飛天小女警」美好派對聯萌

活動日期：2024年07月03日(三)～2024年09月01日(日)

活動門市：全台頂呱呱門市(桃園機場/中崙店除外)

活動內容：凡購買「派對組合餐」「超值套餐」即可獲得飛天小女警系列包裝及金沙鹹蛋黃粉乙包，或是19元加購乙包

加碼活動：凡消費飛天小女警套餐滿350元，即可免費獲得「飛天小女警磁鐵盲袋」乙款 (總共五款，只送不賣)

「頂呱呱 X 飛天小女警」新品資訊

第一波新品：7/3(三)-售完為止「馬卡龍甜甜包(六入)」售價99元

內容物：玫瑰草莓甜甜包(粉色)x2，抹茶紅豆甜甜包(綠色)x2，焦糖布丁甜甜包(藍色)x2（口味不得混搭）

第二波新品：8/1(四)-售完為止「馬卡龍雞肉串(三入)」售價139元

內容物：紅麴雞肉串(粉色)x1，抹茶雞肉串(綠色)x1，梔子花雞肉串(藍色)x1（口味不得混搭）馬卡龍雞肉串餐 售價199元內容物：馬卡龍雞肉串3入(三色各一)、地瓜薯條(小)x1、可口可樂系列飲品(M)x1

「頂呱呱 X 飛天小女警」周邊資訊

活動內容：活動期間任一消費，即可加購飛天小女警周邊

第一波周邊(8/2(五)-售完為止)：微甜刺繡棒球帽(售價499元)

第二波周邊(8/9(五)-售完為止)：飄飄雲朵手提包(售價499元)、輕輕雲朵飲料提袋(售價299元)

第三波周邊(8/26(一)-售完為止)：美好隨行吸管杯(售價520元)

「頂呱呱 X 飛天小女警」主題門市

活動時間：7/3(三)-9/1(日)

參與門市：忠孝旗艦店/忠孝復興店/台北南昌店