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高雄農產華麗轉型！ 低碳永續、在地飲食風靡台北國際食品展

聯合新聞網／ 台北訊
「2024台北國際食品展-高雄物產館」由農業局張清榮局長率14家農民團體及農企業參展。高雄市政府農業局／提供
「2024台北國際食品展-高雄物產館」由農業局張清榮局長率14家農民團體及農企業參展。高雄市政府農業局／提供

高市府農業局致力輔導農產業轉型，協助農民導入品牌思維，媒合國內外通路、提供媒體資源、加強產品包裝，提升初級農產品附加價值。「台北國際食品展-高雄物產館」於今（26）日盛大開幕，展出全台首款碳足跡蜂蜜、鳳梨纖維吸管等環境永續產品，以及兼具美味與便利即食的「甲仙山芋炊飯」，現場邀請星級主廚進行食材畫作等活動，豐富的高雄五感體驗，吸引滿滿人潮。

今年高市府農業局以「Art Kaohsiung」高雄食尚為主題參加「2024年台北國際食品展」，襯托高雄農產美學與精品化，展現高雄農產品牌力。開幕活動邀請首席沙畫師Mario帶來一場夢幻、美感的高雄食材沙畫藝術創作，六福萬怡酒店星級主廚朱昱瑋端出藝術菜品，自煮生活料理講師張育瑋以ESG生態永續、減塑議題，推動淨零綠生活的餐桌飲食。

開幕活動邀請首席沙畫師Mario帶來一場夢幻、美感的高雄食材沙畫藝術創作。高雄市政府農業局／提供
開幕活動邀請首席沙畫師Mario帶來一場夢幻、美感的高雄食材沙畫藝術創作。高雄市政府農業局／提供

面臨全球氣候變遷的挑戰，蜂巢氏生物科技有限公司率先全國推出首款具ISO 14064-3碳足跡查證的玉荷包蜂蜜，檢視蜂蜜包裝過程產生的碳排放量，進而優化生產過程，為減少碳排盡一分心力。

來自大樹區的象牙白文創，負責人尤思瑾利用父親種植的玉荷包荔枝，開發玉荷包荔枝雪酪、氣泡飲等夏日人氣商品，結合文化與創意發掘農產格外品的更多可能。新農果菜運銷合作社研發鳳梨纖維吸管，將以往被認為是農業廢棄物的鳳梨葉循環再利用，製成天然環保的鳳梨纖維吸管，降低環境負擔。

剪刀經濟大行其道，甲仙農會推出常溫保存、加熱即食的甲仙山芋炊飯，使用甲仙在地生產的檳榔心山芋及香米等食材，輕鬆端出傳統美味，習慣使用五辛素的消費者也能享用。去年掀起Miniball迷你西瓜風潮的農友種苗，今年成立「耘籽農品」品牌搶占食品市場，以在地育成、種植與生產的食材製成南瓜栗子、櫛瓜等蔬果脆片，讓民眾隨手補充膳食纖維，也落實永續低碳的目標。

陳稼莊自然農業總經理 陳柏璋（右）與國際買主洽談。高雄市政府農業局／提供
陳稼莊自然農業總經理 陳柏璋（右）與國際買主洽談。高雄市政府農業局／提供

「2024年台北國際食品展」自今(26)日起至本周六(29日)於南港展覽館展出，高市府農業局本次帶領14間農民團體參展，搶攻破億商機，農業局長張清榮歡迎民眾至現場體驗高雄農產美學，無法親臨現場的民眾歡迎於「高雄首選電商平台」（https://www.khagri.org.tw/）選購產地直送的高雄農產。

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