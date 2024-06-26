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開幕首3日送雞腿！ 「本村韓式炸雞」二店來了 7／1強勢插旗西門町

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
本村炸雞Bonchon Chicken
本村炸雞Bonchon Chicken

韓式炸雞控又有新聚點了！ 有著「紐約最美味炸雞」封號、今年6月強勢登台的「本村炸雞Bonchon Chicken」，驚喜開出第二間分店，強勢插旗熱鬧的西門町商圈，預計7月1日正式開幕，開幕首3日，加碼再送限量50份的炸雞腿！

圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供
圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供

本村炸雞台灣首店於今年6月插旗微風台北車站2樓，一開幕就排爆，時隔不到1個月，宣布開出第2家分店「重慶南店」，終於不用再單店苦苦等候了。

人氣韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」，以其獨特的雙重炸製作法著稱，讓外皮極為酥脆，內裡則保持多汁嫩滑，更被美國《紐約時報》評選為「炸雞的黃金標準」。

圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供
圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供

有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料選擇，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從119元至519元不等，依照部位搭配份量而有所不同。

圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供
圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供

為歡慶重慶南店開幕，即日起至6/30，前往本村韓式炸雞粉絲專頁完成任務，就有機會免費獲得「綜合招牌炸雞」兌換券(價值519元)；7/1至7/3開幕首3日，加碼前50組內用消費的顧客，可以免費獲得酥脆雞腿1支喔！

圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供
圖／本村炸雞Bonchon Chicken提供

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韓式炸雞

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