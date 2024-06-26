這次不只炸雞還炸魚！暖男炸雞「香酥菲力魚塊」全新登場 懶人福音無骨大口吃

「暖男炸雞」這次不只炸雞還炸魚！炸物是不少人療癒解憂的首選美食，超人氣「暖男炸雞」推出全新「香酥菲力魚塊」，除了吮指炸雞外，又多了另一種口感新選擇，更限時推出6天特價活動，第一手嘗鮮開吃令人欲罷不能的酥脆炸魚。

圖／暖男炸雞提供

炸物控要吃！不輸英國街頭小吃炸魚薯條，炸物專賣「暖男炸雞」推出全新美味「香酥菲力魚塊」，用蛋液浸泡鮮嫩魚塊、包裹特製秘方調料後，以180度油溫快速油炸至金黃酥脆，只要灑上一點胡椒粉就很夠味，外皮酥脆一口咬下魚肉細嫩爆汁，無骨無刺吃起來方便又過癮。

圖／暖男炸雞提供

圖／暖男炸雞提供

為邀請饕客嘗鮮，暖男炸雞更於6/27至7/2六日間推出限時「暖男魚你」活動，原價一份95元的「香酥菲力魚塊」活動期間特價85元，單吃不滿足還能搭配其他炸物，滿滿一袋帶回家幸福值破表。

圖／摘自暖男炸雞粉絲頁

暖男炸雞 「暖男魚你」新品優惠資訊

活動期間：2024/6/27～7/2

優惠內容：活動期間於暖男炸雞門市推出新品「香酥菲力魚塊」特價85元（原價95元）