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YTR炸雞店將倒閉！ 他哽咽拍片揭「錯在太相信別人」 台中兩店最後營業日曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Oh！MAMA Chicken提供、翻攝YT@阿晉頻道
圖／Oh！MAMA Chicken提供、翻攝YT@阿晉頻道

知名YTR創立品牌將倒閉！ 以遊戲、開箱內容起家的YouTuber阿晉，於2023年初創立美食品牌「Oh!MAMA Chicken」美式炸雞，經營1年半後，沒想到突然宣布旗下炸雞店2家分店都將結束營業，更表示「自己每天都在掙扎、錯在太相信別人」。

「Oh!MaMa美式炸雞」最先在台中市西屯區逢甲商圈內，開幕時就吸引許多粉絲到場朝聖，甚至有許多網紅朋友前往捧場，營運至今Google評論累積高達1257則評論，維持著4.4星的好評，後來還開了勤美2店。

圖／Oh！MAMA Chicken提供
圖／Oh！MAMA Chicken提供

阿晉近日透過新影片宣布「夢想結束，炸雞店要結束了」，旗下炸雞店「逢甲店最後營業日為6/27、勤美店最後營業日為7/20」2家分店都將結束營業，並感謝觀眾及民眾這段時間的捧場與支持。

隨後解釋，旗下炸雞店是由多名股東合資的公司，他平時主要負責行銷與宣傳，公司營運則全權交給經驗豐富的營運人，而營運人也總說炸雞店有賺錢，沒想到，營運人突然在今年年初告知眾股東「公司有巨額債務！」

圖／翻攝YT@阿晉頻道
圖／翻攝YT@阿晉頻道

阿晉講述過程時，數度在鏡頭前哽咽，表示營運人在未告知其他股東的情況下，已經先墊了2百萬元，並要求其他股東評分支付這筆支出，得知消息後，他重新翻看過去因信任營運人、沒有認真檢查的帳務及報表，竟發現炸雞店早在去年11月起就開始負債。

歷經重重波折，最終營運人跟股東們不歡而散，對方過去負責的業務全落到負責人(阿晉)身上。經過2個月時間搶救，炸雞店仍持續虧損，股東們無心經營，他也已經沒有錢能再投入公司。他坦言，「Oh!MaMa就像是我的孩子，絕對不是因為品質或是味道不好而停止，只能宣布這令人痛心的結果」、「我錯就錯在，真的太相信別人了，這次我真的上了一課」，最後，也讓粉絲們別擔心，自己會盡力撐過這次考驗。

炸雞

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