快訊

PLG／42歲「野獸」繼續打！勇士和林志傑球員約再續1年

上千名員工逃生！竹科晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿回家開吃最道地的韓國口味，之前沒搶到或錯失良機的朋友這次一定要把握。

圖／頂呱呱提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／頂呱呱提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂呱呱賣泡麵啦！頂呱呱與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY聯名研發的最韓味「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」首度開賣時掀起網友嘗鮮搶購，當時僅開放網路預訂，而現在釋出好消息，台韓跨界聯名「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」於頂呱呱門市首賣開跑，只要到門市就能線下購買，回家開煮吹冷氣邊吃邊追劇。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

這款「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」選用100%韓國製作開發的海鮮湯底與韓國特產青陽辣椒，搭配特有Q彈麵條，吃不過癮再多點份頂呱呱台味炸雞、自備泡菜，一整個懂吃超享受。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

由於本次是首度在門市開賣，特別推出線下優惠：一箱24包特價1399元、一袋4包特價249元，買一箱現省341元，有第一波網購的網友看到表示「比之前還便宜」，還多了一袋4包的貼心選擇，就算是邊緣人獨享也不怕吃不完。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱 x HIGH A DAY 獨家泡麵販售資訊

活動時間：2024/6/24～售完為止

販售門市：全台頂呱呱（除桃機、松機、微風北車、中崙店）

門市優惠：一箱24包特價1399元（原價1740元）、一袋4包特價249元（原價290元）

備註：數量有限，售完為止

編輯推薦

拉麵 泡麵 海鮮 炸雞 網購 頂呱呱

相關新聞

麻辣鍋「50種食材吃到飽」799！「麻辣45放題」新登場

乾杯集團旗下的「麻辣45」台中中港店，將於7月1日正式轉型「麻辣鍋吃到飽」，成為集團首間吃到飽餐廳，可以無限享用日、澳和...

頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿到回家開吃最道地的韓國口味，...

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

嘉義人88折、姓名有「尬」送套餐！和牛涮、尬鍋登嘉義

嘉義鄉親久等了！王品旗下的「和牛涮」與「尬鍋」，預計將於7月1日起陸續於嘉義開設新店。為慶祝新店開幕，嘉義人至全台和牛涮...

麥當勞「熟客券」送大麥克！漢堡王安格斯牛堡買1送1

麥當勞為支持羽球國手戴資穎，6月26日起限時推出「得來速熟客券」活動，只要集滿3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」1個。「...

等了25年！麥當勞「Kitty娃娃」復刻回歸　還有大耳狗、酷洛米要收藏

三麗鷗明星回來了！睽違25年，麥當勞自6月26日上午將復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，包括有Hello Kitty、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。