頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿回家開吃最道地的韓國口味，之前沒搶到或錯失良機的朋友這次一定要把握。

圖／頂呱呱提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂呱呱賣泡麵啦！頂呱呱與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY聯名研發的最韓味「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」首度開賣時掀起網友嘗鮮搶購，當時僅開放網路預訂，而現在釋出好消息，台韓跨界聯名「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」於頂呱呱門市首賣開跑，只要到門市就能線下購買，回家開煮吹冷氣邊吃邊追劇。

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這款「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」選用100%韓國製作開發的海鮮湯底與韓國特產青陽辣椒，搭配特有Q彈麵條，吃不過癮再多點份頂呱呱台味炸雞、自備泡菜，一整個懂吃超享受。

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由於本次是首度在門市開賣，特別推出線下優惠：一箱24包特價1399元、一袋4包特價249元，買一箱現省341元，有第一波網購的網友看到表示「比之前還便宜」，還多了一袋4包的貼心選擇，就算是邊緣人獨享也不怕吃不完。

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頂呱呱 x HIGH A DAY 獨家泡麵販售資訊

活動時間：2024/6/24～售完為止

販售門市：全台頂呱呱（除桃機、松機、微風北車、中崙店）

門市優惠：一箱24包特價1399元（原價1740元）、一袋4包特價249元（原價290元）

備註：數量有限，售完為止