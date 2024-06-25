聽新聞
test
0:00 / 0:00
頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞
終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿回家開吃最道地的韓國口味，之前沒搶到或錯失良機的朋友這次一定要把握。
頂呱呱賣泡麵啦！頂呱呱與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY聯名研發的最韓味「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」首度開賣時掀起網友嘗鮮搶購，當時僅開放網路預訂，而現在釋出好消息，台韓跨界聯名「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」於頂呱呱門市首賣開跑，只要到門市就能線下購買，回家開煮吹冷氣邊吃邊追劇。
這款「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」選用100%韓國製作開發的海鮮湯底與韓國特產青陽辣椒，搭配特有Q彈麵條，吃不過癮再多點份頂呱呱台味炸雞、自備泡菜，一整個懂吃超享受。
由於本次是首度在門市開賣，特別推出線下優惠：一箱24包特價1399元、一袋4包特價249元，買一箱現省341元，有第一波網購的網友看到表示「比之前還便宜」，還多了一袋4包的貼心選擇，就算是邊緣人獨享也不怕吃不完。
頂呱呱 x HIGH A DAY 獨家泡麵販售資訊
活動時間：2024/6/24～售完為止
販售門市：全台頂呱呱（除桃機、松機、微風北車、中崙店）
門市優惠：一箱24包特價1399元（原價1740元）、一袋4包特價249元（原價290元）
備註：數量有限，售完為止
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言