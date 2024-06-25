佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿到回家開吃最道地的韓國口味，...

2024-06-25 13:00