快訊

PLG／42歲「野獸」繼續打！勇士和林志傑球員約再續1年

上千名員工逃生！竹科晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

隨著物價飛漲，除了雞蛋蛋價傳出調降外，鮮少看到餐飲業者將商品售價調降，但日前就有網友貼出台中市一家便當店的公告，宣布將雞腿飯及雞排飯各降價10元、5元，佛心降價的做法引來近萬人狂讚，業者透露原因就是因為雞肉價格轉為平穩了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張便當店照片，貼出公告圖示上面提到「近日雞肉價格較為平穩，因此調降如下：雞腿飯降10元（115元），雞排飯降5元（100元）。」而網友沒有多下註解只有寫下「佛心店面」4字！

店家過往便當價格圖示。圖／翻攝Google評論(網友DorMa分享)
店家過往便當價格圖示。圖／翻攝Google評論(網友DorMa分享)

貼文曝光後，很快就引起熱烈討論，將近一萬名網友按讚表示「良心店家」、「這種保育類餐廳要好好保護」、「打算朝聖支持」、「欠教訓，讓大家用新台幣讓他提早下班」，還有當地人透露這間便當店就位在台中市大甲區蔣公路上。

編輯推薦

便當 雞排

相關新聞

麻辣鍋「50種食材吃到飽」799！「麻辣45放題」新登場

乾杯集團旗下的「麻辣45」台中中港店，將於7月1日正式轉型「麻辣鍋吃到飽」，成為集團首間吃到飽餐廳，可以無限享用日、澳和...

頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿到回家開吃最道地的韓國口味，...

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

嘉義人88折、姓名有「尬」送套餐！和牛涮、尬鍋登嘉義

嘉義鄉親久等了！王品旗下的「和牛涮」與「尬鍋」，預計將於7月1日起陸續於嘉義開設新店。為慶祝新店開幕，嘉義人至全台和牛涮...

麥當勞「熟客券」送大麥克！漢堡王安格斯牛堡買1送1

麥當勞為支持羽球國手戴資穎，6月26日起限時推出「得來速熟客券」活動，只要集滿3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」1個。「...

等了25年！麥當勞「Kitty娃娃」復刻回歸　還有大耳狗、酷洛米要收藏

三麗鷗明星回來了！睽違25年，麥當勞自6月26日上午將復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，包括有Hello Kitty、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。