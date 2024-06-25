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佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光
隨著物價飛漲，除了雞蛋蛋價傳出調降外，鮮少看到餐飲業者將商品售價調降，但日前就有網友貼出台中市一家便當店的公告，宣布將雞腿飯及雞排飯各降價10元、5元，佛心降價的做法引來近萬人狂讚，業者透露原因就是因為雞肉價格轉為平穩了。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張便當店照片，貼出公告圖示上面提到「近日雞肉價格較為平穩，因此調降如下：雞腿飯降10元（115元），雞排飯降5元（100元）。」而網友沒有多下註解只有寫下「佛心店面」4字！
貼文曝光後，很快就引起熱烈討論，將近一萬名網友按讚表示「良心店家」、「這種保育類餐廳要好好保護」、「打算朝聖支持」、「欠教訓，讓大家用新台幣讓他提早下班」，還有當地人透露這間便當店就位在台中市大甲區蔣公路上。
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