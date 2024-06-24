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沒水準！私帶寵物放醬料盤惹眾怒 壽司郎發聲明了
今(24)日，台灣壽司郎發出聲明稿，針對日前有消費者未經告知私自將寵物攜至餐廳內且有不當用餐行為一事回應，除擬將追究法律責任外，同時強調全台所有分店皆已加強餐具清潔與消毒，確保食品安全。
台灣壽司郎表示，近日接獲反應，在分店內出現消費者未經告知，擅自攜帶寵物守宮進入餐廳，並有將其放置疑似店家醬料盤的不當用餐行為和拍攝照片發布於社交平台在網路流傳的情況。對此，台灣壽司郎透過律師發出嚴正聲明，該名消費者之行為引發餐飲衛生疑慮且造成公司聲譽損害，擬將依個人行為究責。另強調，台灣壽司郎所有分店已加強餐具之清潔消毒，消費者能安心食用。
Dcard原文：https://www.dcard.tw/f/mood/p/255898898
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