孫其君買麵被兇！老闆下一句話....瞬間讓他慚愧

孫其君日前去路邊攤買麵的時候，老闆對他表現出不耐煩的態度，原本他還有些不悅，沒想到最後結局他卻自覺慚愧，也學到一些待人之道。

孫其君在社群發文透露，去路邊攤買餐點時，老闆不僅忙到沒時間看他一眼，還不耐煩說「要吃什麼趕快講！ 」當下心中感到不悅，但還是耐心回答：「一碗麻醬麵，一碗麻油豬肝湯。」點完餐後，因為天氣太熱，本想到對面便利商店吹冷氣等待，老闆就開口「你的好了，趁熱吃，要不然麵會沱掉，剛剛態度不是很好 ，不好意思，今天跟家裡人吵架心情不太好。」

孫其君坦言當下聽到後，有些措手不及，甚至為自己剛剛不悅的心情感到慚愧，於是他就回應「沒關係，老闆你辛苦了，我會盡快吃的！」經由此事讓他學習到「反應頓一點，話說慢一點，不要被自己的情緒牽著鼻子走這才是待人之道。人與人之間需要的就是彼此理解和包容，沒有什麼比和樂的家庭更幸福的了！」