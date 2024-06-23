台灣味超狂！摩斯「滷肉飯米漢堡」開賣，還有靜岡毛豆湯同步必嘗鮮

日本摩斯漢堡推台灣米漢堡啦！以台灣國民料理「滷肉飯」為靈感，現已在網路上限量發售。把經典風味的豬五花肉，使用特製甜辣醬煮製，並加入八角和肉桂等五香粉調味，帶來令人難以抗拒的滷肉美味，搭配米漢堡迸發全新口感，一定要試試！

圖／日本摩斯官網

此回日本摩斯漢堡發揮台灣創意，以台灣國民料理「滷肉飯」為靈感，並且以禮盒六入方式網路上限量發售，同時還提供推薦食用技巧，可以添加滷蛋或放上一些香菜，這樣就能享受到濃郁的香氣，彷彿置身於台灣的小吃街頭。

圖／日本摩斯官網

由於是冷凍包裝，官方建議在微波加熱的約1分鐘前，先將米漢堡取出，用筷子或叉子輕輕撥鬆餡料，讓空氣進入，再放回微波爐繼續加熱約1分鐘。這個步驟能讓熱量更均勻地傳遍整個米漢堡，提升餡料的口感。

最後，還可以加購搭配清爽的「靜岡縣產涼爽冷製毛豆湯」！淡淡的綠色湯品帶來涼意，其溫和的味道能更好地襯托滷肉飯米漢堡的醬汁美味和香料香氣，令人食指大動。有在日本工作的讀者，立即上網訂購這款獨特的摩斯米漢堡，一起懷舊與品嘗台灣經典料理的全新風味吧。

圖／日本摩斯官網

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