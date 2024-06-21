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「法朋」與「陳耀訓」同場較勁！中秋蛋黃酥「這兩天」開賣快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
左圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁 右圖／取自「陳耀訓」粉絲臉書專頁
左圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁 右圖／取自「陳耀訓」粉絲臉書專頁

享有「台灣甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊，宣布將於6月24日開放企業大宗訂購中秋禮盒系列，並於7月10日開放官網供所有消費者搶購；陳耀訓延續熱潮也宣布將於7月2日中午12時30分開放預購，一樣是利用「拓元售票系統」販售，兩大蛋黃酥一起比拚，快手刀筆記開賣時間！

「法朋」企業大宗訂購6月24日啟動，7月10日全面開賣中秋禮盒

法朋烘焙甜點坊的中秋禮盒預購預計引爆一波搶購熱潮，6月24日率先開放企業大宗訂購。7月10日起，正式開放所有消費者可在官網上搶購，今年的系列產品包括經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，以及香檸鳳梨酥禮盒和經典鐵盒餅乾禮盒等多樣選擇，滿足不同消費者的需求。

圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁
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圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁
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圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁
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陳耀訓持續與拓元合作，7月2日開放預購中秋紅土蛋黃酥

知名烘焙師陳耀訓也宣布，他的「陳耀訓・麵包埠」將於7月2日中午12時30分開放中秋紅土蛋黃酥的預購，使用「拓元售票系統」販售。這款蛋黃酥每盒售價980元，提貨時間為7月17日至9月17日，每人限購5盒，需到店取貨，不提供宅配服務。陳耀訓提醒消費者，訂單成立後無法更改取貨日期，也不提供退訂服務。由於蛋黃酥屬於散裝食品，取貨後請勿轉售，也不接受退貨。

圖／取自「陳耀訓」粉絲臉書專頁
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圖／取自「法朋烘焙甜點坊」粉絲臉書專頁
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法朋 禮盒 蛋黃酥

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