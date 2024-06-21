大嗑和牛及龍蝦！ JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理鐵板燒推「都會精選午餐套餐」

品嘗鐵板燒師傅在料理煎台上滋滋作響的煎製和牛或海鮮的臨場感及美味，位於JR東日本大飯店台北B1的HAYASE日本料理鐵板燒即日起推出「都會精選午餐套餐」，主打以日本和牛及伊勢龍蝦為主的雙主菜套餐，優惠價2,000元+10%，每日午餐時段限量供應！

圖／JR東日本大飯店提供

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理鐵板燒區的裝潢設計靈感源自HAYASE日文「瀑布」之意，也象徵清新與活力。鐵板燒餐台僅設有10個位置，從燈光設計到食材器皿，每一處細節都彰顯日本料理的低調奢華與細緻。食材方面，餐廳特選來自日本東北地區的日本和牛，搭配嚴選新鮮海鮮，並輔以餐廳創意前菜，讓饕客能在2,000元的價格內品味到10道鐵板料理的夢幻食材。

圖／JR東日本大飯店提供

「都會精選午餐套餐」共包含10道料理盛宴，從前菜、湯品到主餐及甜點，均展現料理的細緻與用心。前菜以法式手法呈現日本食材，包括「枝豆泥捲、鮪魚小塔」及「法國麵包佐雞肝慕斯奈良漬」；「季節旬魚沙拉」選用如日本鱸魚或水章魚等季節海鮮，加上分子料理製作的橄欖油及梅肉風味調醬，質地滑順且充滿光澤。湯品「比內地雞湯」選用日本三大地雞之一的秋田比內地雞，湯中加入Q彈的京小餅麻糬與鮮嫩雞肉，滋味鮮美。

主菜部分，「金山寺味噌和牛肉捲」將和牛以鐵板高溫煎至三分熟，捲上時蔬再搭配金山寺味噌，肉質嫩香多層次；「北海道干貝酒盜醬」選用北海道生食等級干貝搭配以鹽醃漬鰹魚內臟發酵製作的酒盜醬，再加上鮭魚卵，與日本酒非常契合；「日本和牛沙朗」高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，肉汁香濃甘甜入口即化；「伊勢龍蝦」肉質緊實，入喉後鹹鮮美味持續散發，層次豐富。

圖／JR東日本大飯店提供

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最後不能錯過的「HAYASE炒飯、仙台味噌椀」，粒粒分明的米飯在鐵板高溫下翻炒，加入和牛肉筋，帶點焦脆鍋巴口感，令人食指大動。特製甜點則以鐵板熱度製作鬆軟細膩的舒芙蕾，撒上巧克力粉，搭配服務人員手刷的靜岡抹茶，帶來JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理鐵板燒獨有的優雅滋味。即日起開放訂位，兩人以上訂位免費加贈果汁飲品或利口酒。