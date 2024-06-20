宜蘭高CP值「老字號早餐店」歇業倒數 老主顧早起排隊搶吃「超強焢肉飯」

饕客不捨！宜蘭老字號早餐店「城隍早餐店」宣布將營業至7/11，未來是否繼續開業尚為未知數，吸引不少老主顧早起把握時間再吃一波，將實惠且料好實在的味道印在記憶裡。

圖／摘自Google地圖（網友Holly Jiang分享）

創立於民國40年的宜蘭高CP值「城隍早餐店」將營業到7/11，7/12起開始休息，店家方面透露，暫時無法告知是否會再營業，並感謝顧客長期以來的支持與照顧，建議老饕們在歇業倒數的時間裡再一嘗好味道。

開業逾70年的「城隍早餐店」以經濟實惠的價格與十足的餐點份量聞名，饕客最推料好實在的「飯糰、蛋餅油條」，以及早餐店少見的「焢肉飯」，在網路上還有人讚是「宜蘭最好吃的焢肉飯」，還有不少人都是被當地人推坑，分享會來吃是「宜蘭本地人推薦」、「當地宜蘭人民的介紹，果然不錯！」等。

圖／摘自Google地圖（網友Holly Jiang分享）

此外，有網友分享，由於得知該店將結束營業，特地於早上5點多前往，門口竟已現長長的排隊人龍，看出有許多在地人都趕在老店歇業前再衝一波。