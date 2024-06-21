全新「gonna+」首店插旗松菸 創意料理、精緻調酒、桌邊服務三大體驗全面升級

雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅「gonna共樂遊」，以好肉好菜及原型食物作為核心理念，將於6月22日推出升級版品牌「gonna+」進駐松山文創園區，除了保留gonna EAT經典菜色之外，更新增創意料理、精緻調酒、桌邊服務三大升級體驗，開幕限時85折優惠。

gonna+內部以金屬建材、開放式廚房、T型展台，打造舒適的用餐空間。圖片來源｜欣食旅

gonna+延續品牌好肉好菜、均衡飲食的機能型健康料理主張，新增逾30道的全新菜色。首推夏季限定「戰斧活菌豬里肌與芒果」，將烤至外酥內嫩的活菌豬帶骨里肌肉，搭配以芒果、紅石榴、椰糖製作的莎莎醬汁，帶來清爽的酸甜風味；「亞洲風牛肝蕈果乾豆腐鬆」則是一道全素創意料理，將高鈣板豆腐加入牛肝蕈、堅果、蔓越莓、葡萄乾、枸杞拌炒，與爽脆的蘿蔓心一同入口，就能感受豐富的味覺層次；「南義海鮮多多手工墨魚麵」使用手工自製墨魚麵條為基底，匯集新鮮淡菜、蛤蜊、中卷和大蝦等豐富海鮮，每一口都散發出來自大海的鮮美滋味。

夏季限定「戰斧活菌豬里肌與芒果」。圖片來源｜欣食旅

此外，升級版的gonna+仍以「自由自在」為品牌出發點，新增6款調酒、多款紅白酒及7款烈酒。其中，「咖啡調酒」是大人系創意飲品，濃郁咖啡香與伏特加、檸檬汁及通寧水等融合後，入口前味微苦、後味酸甜。gonna+空間則是以古蹟「機械修理廠」既有的木造結構為基礎上，加入大量的金屬建材、開放式廚房、T型展台等，打造時尚且舒適的用餐空間，並強調桌邊專人服務，增添人與人互動的溫暖。

全新升級版品牌「gonna+」進駐松山文創園區。圖片來源｜欣食旅

欣食旅總經理陳斯重表示，gonna+以機能型健康、均衡飲食作為料理出發點，運用大量超級食物、自熬醬汁及季節食材，盡可能從零開始準備所有食物及醬料，藉此打造成為原型食物健康旗艦餐廳，未來也會持續開發更多機能型的健康料理，引進更多超級食物與風味，透過保持簡單原味的原型食物料理精神，使消費者都能夠享受吃了身心靈都會開心的Happy Meal。

「gonna+」進駐松山文創園區，6月22日開幕祭全面85折優惠。圖片來源｜欣食旅

gonna+為慶祝新店開幕，自6月22日至7月7日，凡免費加入gonna+會員即可享用餐全面85折優惠。

gonna+

地址：台北市信義區光復南路133號 (松菸園區生態池畔)

電話：02-27692885

營業時間：週一至週日12:00-21:00 (Last Order 20:00)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301450