最難搶的蛋黃酥來了！ 「陳耀訓蛋黃酥」中秋節檔期7／2開放預購

端午剛過不久，準備為中秋節開搶了！ 被稱為「演唱會搶票等級」的陳耀訓蛋黃酥，最新公告中秋檔期蛋黃酥預購日為7/2中午12:30正式開放預購。消息一出，不少網友在貼文留言表示「超難搶」。

陳耀訓·麵包埠粉絲頁公布將於7/2中午12點半起啟動中秋節「紅土蛋黃酥」預購，唯一銷售管道為拓元售票系統，每盒售價980元，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

官方提醒注意的是，本次預購提貨時間為7/17至9/17，取貨地點就在台北敦化北路上的陳耀訓·麵包埠門市，每人限購5盒，無宅配，需到店取貨。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後不提供退貨服務。

另，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。