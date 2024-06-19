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終於輪到台灣！全球連鎖「張亮麻辣燙」悄登台 東區開吃正宗「客製化麻辣燙」 另一品牌「店址曝光」籌備中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／張亮麻辣燙官方微博與粉絲頁
圖／張亮麻辣燙官方微博與粉絲頁

中國知名麻辣燙連鎖登台！「麻辣燙」是在中國各大社群都常刷到的代表性美食，其正宗連鎖品牌「張亮麻辣燙」悄悄插旗台北，目前試營運中，有不少饕客手刀探店打卡，不用特地買機票也能吃到網路爆紅的美味啦！

圖／張亮麻辣燙粉絲頁
圖／張亮麻辣燙粉絲頁

「麻辣燙」是中國在地超夯美食，自選料與靈魂湯頭都能自由選擇，時常在小紅書刷到都令人垂涎。現在，遍布中國與日韓、歐美等地的知名連鎖「張亮麻辣燙」終於插旗台北，落腳忠孝東路四段216巷，即起試營運，帶來道地涮嘴的網紅美食。主打「DIY客製化麻辣燙」，湯底有麻辣湯、菌菇鮮湯、蕃茄湯等選擇，還有不同的滑嫩肉片、新鮮時蔬、彈牙魚丸等食材、蘸醬和小料搭配，沉甸甸一碗光看就過癮。

圖／張亮麻辣燙官方微博
圖／張亮麻辣燙官方微博

第一次嘗試麻辣燙，建議可以直接選麻辣湯頭，口味偏麻，辣度則是大眾都能接受的程度，嗜辣者也可自取辣椒油和藤椒油挑戰重口味。有麻辣燙愛好者手刀測評，表示「還原率很高」、「懷念的麻辣燙！非常對味～」。值得一提的是，採秤重計價，選擇食材的時候要注意喔。

圖／張亮麻辣燙官方微博
圖／張亮麻辣燙官方微博

此外，另一人氣品牌「楊國福麻辣燙」台灣首店選在南港路二段上，顯眼的招牌已設置完畢，屆時有開幕的最新消息也會同步更新，建議關注udn旅遊美食頻道唷。

張亮麻辣燙 台北忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄9號

營業時間：12:00-20:00（試營運）

粉絲專頁：https://reurl.cc/GjYzaW

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