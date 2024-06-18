壽司控快追！ 藏壽司10周年「整單9折」連續爽吃7天 滿額贈超Q托特袋

想吃百元自助吧無限吃的火鍋就是這家了「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」提供多達20種湯頭選擇，其中包括4款素食湯底，滿足各種口味需求。現在肉品買一送一，平均每盤肉只需更只要80元，CP值超高受到不少附近小資族、學生族的喜愛。

2024-06-17 12:00