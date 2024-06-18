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壽司控快追！ 藏壽司10周年「整單9折」連續爽吃7天 滿額贈超Q托特袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／藏壽司官網
圖／藏壽司官網

壽司控開吃！ 藏壽司10週年慶，自6/21起至6/27推出感謝祭，至全台藏壽司店鋪用餐，消費不限金額皆可享9折優待，此外，消費指定滿額，可以把角落小夥伴限量托特袋帶回家！

圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

藏壽司最新公告，10週年感謝祭祭出超狂優惠回饋，6/21至6/27連續7天，消費者至全台店鋪用餐，於結帳時出示按讚藏壽司FB或追蹤IG手機畫面，消費金額不限，皆可享有「整單9折」優惠。

圖／藏壽司官網
圖／藏壽司官網

同時，藏壽司與「角落小夥伴」推出14款特殊造型限定扭蛋，首波滿額贈活動自即日起展開，凡單筆消費滿1,200元，完成指定社群任務後，即可獲得「角落小夥伴限量托特袋」。

圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

另外，壽司郎聯名冒險RPG《原神》回轉之宴首波活動開跑，凡於壽司郎全台門市現場消費滿500元，即可免費獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」乙張；消費者還可加價350元購入「壽司郎 ×《原神》聯名款壓克力雙人立牌組」。

壽司郎攜手原神打造回轉之宴聯名主題。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手原神打造回轉之宴聯名主題。圖／壽司郎提供

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