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13年餐廳無預警熄燈！ 新北「Lamigo那米哥宴會廣場」結束營業 在地人震驚不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Lamigo那米哥宴會廣場臉書粉專
圖／翻攝Lamigo那米哥宴會廣場臉書粉專

「Lamigo那米哥宴會廣場」自2011年起於新北汐止在地經營13年，沒想到無預警吹熄燈號，業者於17日夜晚在臉書發文感謝支持，於宣布已於6/16結束營業，不過沒有說明熄燈原因，讓許多在地民眾感到震驚不捨！

La new集團旗下經營的「Lamigo那米哥宴會廣場」，於新北市汐止區營業超過10年，17日在臉書發文表示，「感謝多年來大家對那米哥的支持，我們於2024年6月16日結束營業，很多不捨，很多回憶，每一場喜宴，每一場外燴，每一場活動，我們都記得，再次感謝大家對Lamigo那米哥宴會廣場的喜愛與支持。」

圖／翻攝Lamigo那米哥宴會廣場臉書粉專
圖／翻攝Lamigo那米哥宴會廣場臉書粉專

熄燈消息曝光後，有不少顧客驚訝湧入留言驚呼「怎麼這麼突然」、「這是真的嗎？每年都會去吃欸！」、「很喜歡港式飲茶的廣炒麵跟蝦餃欸」、「忘不了超級豪華的滿月油飯！」、「在那米哥的回憶真的滿滿，很美好也覺得很幸福，感謝那些曾經的美好，珍重再見」，也有人問，「請問會轉戰到哪裡？我們要追隨過去」。

據悉，「Lamigo那米哥宴會廣場」是La New集團旗下的子公司，2007年加入宴會餐飲業，除了提供美食餐點及外燴服務，還提供婚宴場地使用，有不少人都選在此處舉辦婚禮宴客，希望用多元服務紀錄人生時光。

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