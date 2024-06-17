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不是炸雞店限定了！拿坡里披薩「9塊炸雞桶348元」 快閃限時14天、現省174

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

不是炸雞店限定！拿坡里披薩門市最新推出「炸雞桶買6送3」的優惠，整整九塊酥脆炸雞只要348元，內用外帶都適用，這次不用特地找拿坡里炸雞專賣店也吃得到啦！

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

畢業季優惠來了！拿坡里披薩炸雞祭出「買6塊炸雞再送3塊」的限時優惠，即日起至6/30，九塊拿坡里炸雞只要348元（原價522元），現省174元，優惠爽吃外皮酥脆、肉嫩多汁的涮嘴炸雞。不愛炸物也可將整桶更換為烤雞，或是加價升級咔滋雞腿桶，今晚就吃雞！

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

拿坡里畢業季優惠資訊

活動期間：即日起～6/30

優惠內容：到拿坡里披薩店享「買6塊炸雞再送3塊」，特價348元（原價522元），內用外帶皆適用

備註：9塊炸雞可以整桶更換為烤雞，或整桶加價升級為咔滋雞腿桶

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

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外帶 披薩 拿坡里 炸雞 烤雞

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