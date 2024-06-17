新北只有這家！超低160元火鍋再享「自助吧壽喜燒飯、王子麵無限爽吃」

想吃百元自助吧無限吃的火鍋就是這家了「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」提供多達20種湯頭選擇，其中包括4款素食湯底，滿足各種口味需求。現在肉品買一送一，平均每盤肉只需更只要80元，CP值超高受到不少附近小資族、學生族的喜愛。

圖／取自「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」臉書粉專

這家位於蘆洲親民價位的百元鍋物專門店，還提供免費自助吧吃到飽，讓顧客享受無限美食的樂趣。店內環境乾淨舒適，冷氣開放，即便在炎熱的夏天，顧客也能在涼爽的環境中享受美食。

圖／取自「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」臉書粉專

百元鍋物店環境舒適，多人座位滿足聚餐需求

逸小鍋蘆洲店以多人座位為主，用餐環境寬敞乾淨，與一般百元鍋物店的印象截然不同。開放式廚房設置於室內，冷氣強勁，即使是在店內享用熱騰騰的火鍋，也不會感到悶熱。每鍋價格僅需NT$160起，外帶還可享受每鍋減少10元的優惠，並贈送飲料。無論是內用還是外帶，都能超值享受。

圖／取自「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」臉書粉專

圖／取自「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」臉書粉專

自助吧無限量供應，各式美食飲品任你吃

逸小鍋的自助吧提供豐富的選擇，包括王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、冬粉、寬麵、米粉等多種主食，還有壽喜燒飯和麻辣飯。飲品部分有可樂、奶茶、綠茶、多多等冷飲，以及咖啡、巧克力奶茶等熱飲。更有冰淇淋、霜淇淋、餅乾等甜點，任您無限量享用。快來新北市蘆洲區長興路297號的逸小鍋平價小火鍋吧。詳情請致電02-8282-7588。

圖／取自「逸小鍋 鍋の物蘆洲店」臉書粉專