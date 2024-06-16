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胡同燒肉旗下「焱の挽肉」2號店開幕！買定食送「漢堡排免費吃」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專
圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專

喜歡漢堡排一定要試！胡同燒肉旗下的漢堡排專賣店「焱の挽肉」2號店在台北信義微風4樓正式開幕囉，為慶祝開幕，至6月30日止，凡消費任一挽肉定食，即可免費吃一顆漢堡排，難得的機會，讓饕客們品嚐到最高品質的挽肉定食。

圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專
圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專

4款高品質挽肉定食，滿足各種口味需求

焱の挽肉2號店的菜單精心設計，提供四款挽肉定食，包括日本A5和牛、金璟雞、晶鑽豬與牛豬雞招牌，每款定食均一價490元。每份定食包含三個漢堡排、一顆雞蛋、日本越光米，以及湯品、漬物和六款不同的沾醬，讓顧客盡享美味。更貼心的是，米飯和湯品都可免費續加一次，讓每位顧客都能吃得盡興滿足。

圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專
圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專

全新醬醬點系列，升級您的美食體驗

不僅如此，為了給顧客帶來更多驚喜，焱の挽肉推出全新的醬醬點系列，包括熔岩起司、番茄肉醬和法式蘑菇三款新品。熔岩起司以滑順濃厚的起司完美融入漢堡排，帶來極致享受；番茄肉醬則選用新鮮番茄和豬肉熬製，酸甜適中，讓味蕾充滿活力。

圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專
圖／取自「焱の挽肉」臉書粉專

而法式蘑菇選用多種菇類精心熬製，香氣撲鼻，提升漢堡排的美味層次。這些獨特的醬汁將讓您的挽肉定食更添風味。趕快來焱の挽肉2號店搶先體驗這些絕妙的美食，並提前預訂座位，一起與親朋好友享受舌尖上的奢華之旅吧！

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