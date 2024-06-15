嚇壞！一頓牛排結帳「被刷2400萬」 台中高檔牛排館出包「統編變消費金額」業者認錯了

一頓牛排結帳「被刷2400萬」嚇壞她！ 一名台中市女子日前與友人至台中七期新開幕的牛排館Smith & Wollensky用餐，未料店家結帳時竟刷了2400萬餘元，還驚動銀行致電關切。幸好牛排館後來立即發現錯誤並致歉，表示是系統誤將統編號碼8碼，顯示成消費金額，才導致出現這起消費烏龍。

Smith & Wollensky擁有「股神巴菲特最愛」之稱，剛進駐台中七期CBD時代廣場34樓，占地約200坪，全店共150個座位，包含酒吧區、用餐區、包廂區和戶外露台，室內座位數為130位，設有五間包廂，餐點單價從3000元起跳。

Smith & Wollensky台中店占地約200坪，全店共可容納150個座位。圖／Smith & Wollensky Taichung提供

12日才開幕，隨即傳出刷卡疏失，一名台中女子陪好友用餐，一行人總消費1萬2000元，她刷第一張卡時，店員表示刷不過，她不解為何才1萬2000元會刷不過，就換了一張卡。吃完飯回家後，女子看到銀行訊息嚇壞了，因為吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元，讓她笑說「一頓飯險些吃掉一棟房」。

圖／Smith & Wollensky Taichung提供

不過她認為高檔牛排館不該這麼粗心，因此寫信了解情況，店家回信寫道「關於您擔心的盗刷風險，餐廳這邊會找出原因後向您回報」，後續店家也確實打電話向女子解釋並致歉。

根據《ET Today》報導，Smith & Wollensky後續回應，當初結帳時，同仁是按照正常流程輸入統編號碼以及消費金額，但是系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬烏龍。