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鍋控再等等了！ 「詹記西門大世界」公告個人涮涮鍋+2服務尚未開放

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／詹記麻辣火鍋提供
圖／詹記麻辣火鍋提供

想吃先注意！ 超人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界，開幕將近1個月後，近來因人力問題，店家特地公告說明「個人涮涮鍋席位、外帶服務、部分現場候位時段」皆尚未開放，請民眾見諒，後續若有更新，會再公告於詹記粉專上。

圖／詹記麻辣火鍋提供
圖／詹記麻辣火鍋提供

詹記麻辣火鍋創業於1994年的新莊，獨樹一格的台式麻辣湯頭、招牌滑嫩鴨血與入魂豆腐，完全抓住台灣人的胃口，無論哪一間分店，總是一位難求。而詹記於5月初進軍台北觀光勝地之一的西門町，成為旗下第3間店「西門大世界」，300坪大空間容納至少百位顧客用餐，是詹記麻辣火鍋旗下最大空間的餐廳店面。

不過，近日詹記麻辣火鍋在臉書社群上公告3要點「西門大世界-個人涮涮鍋席位 尚未開放」、「外帶服務尚未開放」、「人力仍有欠缺，14:00-16:00及23:00-01:00這兩個時段，無法開放現場候位」。

一個人也想吃麻辣鍋的詹友們再等等，未來可以在詹記西門大世界的「詹記涮涮屋」完成獨享心願，限量10個單人雅座，值得一同期待！

圖／詹記麻辣火鍋提供
圖／詹記麻辣火鍋提供

詹記麻辣火鍋「西門大世界」

地址：台北市萬華區成都路81號B1

營業時間：12:00-1:00

每個月第一&最後一週的星期二：12:00-14:30，17:00-1:00

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外帶 火鍋 西門町 麻辣鍋

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