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川湘風味豆花新吃法！大地酒店「奇岩一號」雙主廚打造夏日辣味饗宴

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜大地酒店
圖片來源｜大地酒店

隨著夏季到來，辣味料理是最開胃選擇！大地酒店旗下享譽盛名的川湘料理餐廳「奇岩一號」，以稻香大地牛、剁椒鰱魚頭等為經典菜色，今夏由兩位主廚李昭明和蔡振榮聯手打造「辣味美食大饗宴」，以十道精心設計的川湘料理為主角，不但將辣味魅力完美呈現，同時創新作法，帶來一場辣味狂潮！

大地酒店旗下川湘料理餐廳「奇岩一號」，今夏由兩位主廚李昭明和蔡振榮聯手打造「辣味美食大饗宴」。圖片來源｜欣傳媒
大地酒店旗下川湘料理餐廳「奇岩一號」，今夏由兩位主廚李昭明和蔡振榮聯手打造「辣味美食大饗宴」。圖片來源｜欣傳媒

具川湘風味的豆花味道如何？想過香甜的甜品，竟然能與椒麻香融為一體嗎？在「奇岩一號」全新的夏日辣味饗宴裡，可以品嘗到這樣以創新手法展現的香辣美食。李昭明主廚師承渝派周永超大師，蔡振榮主廚師承成都派林慶泉大師，兩人聯手打造的「辣味美食大饗宴」，激盪出新火花。

李昭明主廚研發出以椒麻風味發想的絕妙甜點「花椒鹽滷豆腐腦」。圖片來源｜大地酒店
李昭明主廚研發出以椒麻風味發想的絕妙甜點「花椒鹽滷豆腐腦」。圖片來源｜大地酒店

這次菜單結合了餐廳的隱藏菜單以及部分熱門菜色，呈現出川湘料理獨有的雅致風格，為傳統菜色注入全新的靈感和活力。「奇岩一號」的剁椒醬是餐廳靈魂，主廚們指出，餐廳許多菜色都是從剁椒醬衍生而出，同時為了讓全年齡層都能接受，經過許多測試。

「剁椒魚頭」經典菜色。圖片來源｜大地酒店
「剁椒魚頭」經典菜色。圖片來源｜大地酒店

蜜椒冰鮮鰻片。圖片來源｜大地酒店
蜜椒冰鮮鰻片。圖片來源｜大地酒店

其中三款開胃冷盤：「麻辣冷吃鴨舌」、「香辣口味蹄花」、「蜜椒冰鮮鰻片」，幾道前菜的重點在於味道鮮美、裝飾精緻，分別用花椒的麻、辣椒的嗆、蜂蜜的甜，使各種食材之間互相撞擊、相互輝映，每一口都充滿驚喜。

而「干煸四季肥腸」、「剁椒魚頭」則是川湘經典，2道菜都具有鮮辣的口味，乾煸四季豆注重於四季豆的脆嫩和香辣的口感，而剁椒魚頭更著重於魚頭的鮮嫩和剁椒的發酵香氣。而李昭明、蔡振榮主廚更首度公開奇岩一號珍稀的壓箱寶-剁椒醬，做出如剁椒魚頭的美味佳餚，或搭配其他味型，做出一菜一格、百菜百味。

湘辣紫蘇生態蝦。圖片來源｜大地酒店
湘辣紫蘇生態蝦。圖片來源｜大地酒店

此外，還有「小炒黃牛肉」、「湘辣紫蘇生態蝦」等湘菜必點，小炒黃牛肉使用台灣黃牛肉，以辣椒、蔥、薑、蒜等為主要調味料，湖南小炒黃牛肉不做醃漬抓麻、不放蛋液，吃起來有口感。僅靠配頭與朝天椒、小米椒做出辣度層次感，牛肉的鮮嫩與湘菜獨特的辣味，充分展現主廚火侯功力。湘辣紫蘇生態蝦經過高溫快炒而成，而紫蘇醬是湘菜的「靈魂」，蔡主廚將新鮮的紫蘇葉洗淨晾乾之後，加入辣椒、蠔油、醬油等素材去提煉紫蘇醬汁，最後選用印尼海域不受汙染的根島蝦，搭配蓮藕、花菜乾等時蔬，展現了師傅對食材的巧妙搭配和獨特的調味方式。

成都創意料理「蓉城風味東坡肘」。圖片來源｜大地酒店
成都創意料理「蓉城風味東坡肘」。圖片來源｜大地酒店

成都創意料理「老醰酸菜砂鍋雞」。圖片來源｜大地酒店
成都創意料理「老醰酸菜砂鍋雞」。圖片來源｜大地酒店

而創意料理方面，更有成都「蓉城風味東坡肘」、「老醰酸菜砂鍋雞」等驚喜菜色，老醰酸菜砂鍋雞發想自酸菜老鴨煲，改以小土雞呈現。最後，再以椒麻風味發想的絕妙甜點「花椒鹽滷豆腐腦」為這場盛宴畫上完美的句點，李昭明主廚手工製作豆花，結合芋頭、紫山藥等健康食材，最後淋上韻味十足的花椒醬，並發揮創意加入來自四川涼山的青花椒，創造甜味與麻香融合的令人難忘甜品。

「奇岩一號」的剁椒醬是餐廳靈魂，許多菜色都是從剁椒醬衍生而出。圖片來源｜大地酒店
「奇岩一號」的剁椒醬是餐廳靈魂，許多菜色都是從剁椒醬衍生而出。圖片來源｜大地酒店

「『奇岩一號』展現辣味美食的極致，但呈現辣味經典時，也讓饕客吃得到美食的原味，不以醬料掩蓋。」大地酒店總經理陸西亞表示，這10道料理從即日開始販售，由於工序繁複，部份菜色仍需預訂才吃的到。奇岩一號多年來以最高品質的食材作為基礎，這次的辣味饗宴更是兩位主廚用心的結晶，儘管在研發過程中投入了相當的人力及成本，但大地酒店全力支持，只希望讓所有客人在奇岩一號餐廳品嘗到名符其實最有溫度的辣菜料理。

大地酒店

地址：台北市北投區奇岩路一號

電話：02-5551-8888

大直台北萬豪酒店分店

地址：台北市中山區樂群二路199號2樓

電話：02-8501-1380

官網

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301426

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