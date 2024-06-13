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雙北人必搶！板橋超人氣蔬食Buffet「原素食府」吃到飽免400，24小時限定「激省檔次」優惠快收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／原素食府粉絲頁
圖／原素食府粉絲頁

雙北人都推薦的蔬食吃到飽！喜愛吃到飽的老饕肯定不陌生，位於新北板橋的「原素食府」提供多樣的蔬食佳餚，餐檯上的道道美食令人垂涎。現在更推出24小時限定「激優惠檔次」，挑戰今夏最殺價格，饕客們準備卡點搶一波！

圖／原素食府粉絲頁
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沒有肉也超滿足！主打蔬食Buffet吃到飽的「原素食府」在饕客間口耳相傳，不論是男女老少都是它的座上賓。自助區選擇豐富，菜色還會依餐期不同每日輪替，打造百種以上的美味珍饈，像是現做各式蔬食披薩、義式燉飯、麻辣臭豆腐等都是必拿，從熱騰騰的燒賣蒸點、酥脆炸物、當季熱炒、現煮麵食，到甜品小蛋糕、冰淇淋飲料統統不馬虎，加上實惠的餐價，是許多人聚餐飽口福的首選。

圖／原素食府粉絲頁
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圖／原素食府粉絲頁
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圖／原素食府粉絲頁
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搶好康看這邊！「原素食府」祭出2024今夏最殺優惠，於知名票券平台「GOMAJI」推出24小時限定檔次，免服務費下午茶368元（原價420元+10%）、中晚餐525元（原價600元+10%），優惠將於6/14早上9:00開放搶購，並輸入當日平台公布的免開票手續費折價序號還能再省一筆，餐券兌換期間為2024/6/15～2024/9/15。

圖／原素食府粉絲頁
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圖／原素食府粉絲頁
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值得注意的是，欲兌換使用訂位時，記得提前至少一天電話預約，並告知使用GOMAJI兌換券，其他詳細規則請見原素食府粉絲頁或官網。

圖／原素食府粉絲頁
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圖／原素食府粉絲頁
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原素食府

地址：新北市板橋區府中路29-2號4樓

電話：(02)2272-8999、(02)2272-2988

圖／原素食府粉絲頁
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原素食府 x GOMAJI 優惠資訊

販售期間：2024/6/14 9:00～2024/6/15 8:59 限時24小時

優惠內容：下午茶368元、中晚餐525元（免服務費）

兌換期間：2024/6/15～2024/9/15

備註：相關優惠細則以原素食府公告為準；需遵守兌換券需知及原素食府現場消費規定

粉絲專頁：https://www.facebook.com/YuanVegetarianRestaurant

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Buffet 下午茶 冰淇淋 吃到飽 大台北美食 披薩 蔬食 饕客

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