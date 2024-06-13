全台最大「茶六燒肉」進軍台南！ 最新獨家菜單、地點、訂位方式曝光 試營運消費2千贈牛舌

燒肉控手速衝了！ 台中熱門燒肉店、輕井澤集團旗下的「茶六燒肉」進軍台南了，成為眾人期盼的台南第一家「茶六燒肉堂」，也是繼高雄之後的南部第二家分店，於台中、高雄共5間分店，也成為目前全台最大間、佔地440坪的燒肉店！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

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茶六燒肉堂 安平永華店將於6/18起試營運，日前台南式 Tainan Style臉書粉專釋出第一手訂位消息，有線上訂位與電話預約2種管道，線上訂位是提供30天以內的預約訂位，每天上午9點30分都能拚手速搶訂，目前已知線上訂位系統才開放不久，就已被秒殺訂光；若網路沒搶到的話，6/18試營運後，可嘗試電話訂位，說不定可能有零星座位釋出。

圖／翻攝茶六燒肉堂臉書粉專

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台南茶六燒肉全菜單同樣以套餐為主，共有10種套餐可以選擇，主要分成「雙人套餐」與「三人套餐」兩種，售價落在1,580元至4,680元，特別的是，安平永華店限店推出「日本F1國產牛套餐」，價格為3,880元，主餐為F1國產牛角切、F1國產肩小排、F1國產肩捲心、F1國產霜降牛、口袋牛舌，推薦給有預算的朋友優先嚐嚐。

圖／翻攝茶六燒肉堂 安平永華店 inline菜單

同時，有多種豐富的單點品項可供選擇，低消為每人200元，110公分以下的小朋友則是免低消，消費需收10％的服務費。

另外，為了歡慶6/18起試營運，茶六燒肉 安平永華店推出優惠活動，單筆消費滿2,000元，即贈送「澳洲厚切和牛牛舌兌換劵」一張，數量有限，送完為止。

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【茶六燒肉堂 安平永華店】

營業時間：上午11:00-凌晨02:00(收客至00:30​)

​地址：台南市安平區永華路二段551號

線上訂位：https://reurl.cc/jWY7OL（每日上午09:30開放）

電話訂位：(06)-2951518（6/11-6/17開放09:30-18:00；6/18起開放09:30-02:00​）

圖／翻攝茶六燒肉堂 安平永華店 inline菜單